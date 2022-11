Bezpečnostný expert o maslovom fantómovi: Ako je možné, že si kurióznu krádež nik nevšimol?!

Pripravoval sa na vianočné pečenie? Ceny základných potravín neustále rastú, a každý sa s týmto faktom snaží nejako vysporiadať. Bratislavský policajti momentálne vyšetrujú veľmi kuriózny prípad muža, ktorý v obchodnom centre ukradol 64 kusov masla!

Ako je možné, že si takéto veľké množstvo pri odchode muža nikto nevšimol, zatiaľ nie je jasné. Polícia prosí preto občanov o pomoc pri hľadaní páchateľa.

Veľmi netypická krádež sa udiala 25. októbra v čase okolo 16. hodiny v jednom z nákupných centier v Mlynskej doline. Muž vošiel do obchodu s obyčajnou väčšou nákupnou taškou, v ktorej si odniesol v súčasnosti skutočne cennú komoditu. „Podľa doterajších informácií mal doposiaľ neznámy páchateľ v jednom z obchodných domov v Mlynskej doline počas predajnej doby z chladiarenského boxu odcudziť 64 ks masla,“ informovala o kurióznej krádeži polícia.

Z fotiek je zrejmé, že išlo o jeden z veľkých reťazcov supermarketov. Ako je možné, že muž ukradol taký objemný náklad bez toho, aby si to niekto všimol, zatiaľ nie je jasné. Podľa bezpečnostného analytika Radovana Bránika to však taký veľký problém byť nemusí. „Na maslo, ale aj jogurty, sa nedávajú bezpečnostné prvky, vďaka ktorým by pri ukradnutí začali pri senzore pípať. Ak si teda páchateľa nikto kompetentný nevšimol, senzor ho zachytiť nemohol,“ vraví Bránik. Polícia na sociálnej sieti žiada občanov o pomoc pri hľadaní „maslového fantóma.“