Cintorín v bratislavskej Karlovej Vsi sa konečne dočkal! Okrem opráv pribudli aj novinky

Okolie cintorína na Adámiho ulici v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves sa dočkalo úpravy. Vstup na cintorín je dôstojnejší, opravili chodníky a pribudlo osvetlenie aj zeleň. TASR o tom informovala Annamária Krchňavá z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).

Poškodené asfaltové plochy a vychodené chodníky v tráve nahradili chodníky z vodopriepustnej dlažby. Architekti nadviazali na existujúce pešie ťahy a vytvorili nové prepojenia tak, aby bolo územie prístupné zo všetkých možných smerov. V okolí cintorína sa vybudovali spevnené bezbariérové chodníky aj terénne schody, ktoré zvyšujú priepustnosť územia.

Zmysel hospodárenia a nakladania s dažďovou vodou sa podľa riaditeľa Sekcie tvorby mestských priestorov na MIB Marcela Dzurillu ukazuje najmä v čase prívalových letných dažďov, striedajúcich sa s dlhšími obdobiami sucha. "Cieľom je efektívnejšie zadržať vodu do podložia, aby sa mohla postupne vypariť do ovzdušia. Prípadne slúži ako záložný zdroj závlahy pre zeleň," skonštatoval. Dzurilla tvrdí, že takýmto spôsobom sa zlepšuje a ochladzuje mikroklíma a podmienky pre rast zelene, a tým aj podpora hmyzích a vtáčích spoločenstiev.

Do existujúcich stromoradí vysadili osem stromov lipy malolistej. Tá je podľa MIB vhodná do mestského prostredia, pretože sa vie dobre adaptovať na znečistené a prehriate ovzdušie. "Do severnej časti riešeného územia pribudli nové dreviny, ktoré vytvárajú zelené ostrovčeky a prirodzene dopĺňajú pôvodnú výsadbu stromov," podotkla Krchňavá. Dodala, že v dospelosti budú mať novovysadené dreviny priemer koruny päť až 16 metrov.