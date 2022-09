Bratislavčania, pripravte si nervy: Na cestách je viacero nehôd, počkáte si v kolónach

V pondelok ráno sa stala nehoda na bratislavskej diaľnici D1 pred Prístavným mostom v smere z Ružinova. Zrazili sa nákladné a osobné auto, blokovaný je stredný pruh.

Informuje o tom Zelená vlna RTVS. So zdržaním treba rátať v Bratislave na Záhradníckej pri súde smerom do centra, kde sa zrazili tri autá. Vodiči sa krátko zdržia v hlavnom meste aj na Prievozskej smerom do centra, kde tiež došlo k nehode.

Kolóny hlásia vodiči na bratislavskej diaľnici D1 od Zlatých pieskov v smere na Prístavný most do Petržalky, zdržia sa asi 20 minút. Stella centrum na svojom webe informuje o zdržaní do desať minút na Račianskej pri železničnom podjazde Vinohrady v smere do centra.