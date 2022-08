Nečakaný problém v rozpálených uliciach Bratislavy: Smrad z bioodpadu vábi hlodavce!

Zgrupujú sa pri smetiakoch! Hlavné mesto postupne zavádza do mestských častí triedenie kuchynského bioodpadu. Horúce letné mesiace však priniesli nečakané komplikácie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) plné nádoby rozkladajúceho sa odpadu lákajú rôznu háveď, hlodavce a v niektorých oblastiach aj divú zver. Odborníci zároveň upozorňujú, že bioodpad nekončí vždy tam, kde by mal. Podľa OLO je frekvencia vývozu odpadu dostatočná a problém vidia najmä v nedodržiavaní pravidiel triedenia.

Pani Miloslava vlastní malý obchod na Velehradskej ulici v Ružinove už 12 rokov. Vedľa sa však nachádza nekryté stojisko komunálneho odpadu. Za celý ten čas tu videla podľa vlastných slov potkana iba raz. Odkedy však mesto osadilo nové kontajnery na zmiešaný bioodpad, malé hlodavce tam chodia častejšie.

„Ľudia neraz vyhodia odpadky priamo do kontajnera bez toho, aby boli vo vrecku. Potom to smrdí a láka to hlodavce. Viacerí ľudia z okolia sa už na to sťažovali,“ povedala. Na zápach či hlodavce upozornilo aj Združenie miest a obcí Slovenska.