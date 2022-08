Bratislavčania zbystrite pozornosť: Petržalka vyzýva vlastníkov ďalších terás, čas sa kráti

Stavebný úrad v bratislavskej Petržalke zaslal výzvy vlastníkom ďalších pochôdznych terás.

Vykonať majú bezpečnostné opatrenia v miestach nad garážami, ktoré vykazujú statické porušenie a hrozí ich spadnutie. Urobiť tak majú do konca augusta, respektíve do konca septembra. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Obhliadky na predmetných pochôdznych terasách vykonala mestská časť na základe podnetov od občanov. "Petržalský stavebný úrad ako orgán štátneho stavebného dohľadu nedávno zaslal výzvy vlastníkom terasy v úseku Blagoevova 2-24, Gessayova 47 a Znievska 1-11," spresnila Halašková.

V prípade Blagoevovej bolo zistené statické porušenie na niektorých miestach stavby, obnaženosť časti výstuže a kotviacich prvkov, čím hrozí jej pád. Zistená bola tiež poškodená pochôdzna vrstva terasy. V prípade Gessayovej bolo zistené statické porušenie časti zábradlia terasy a jeho posunutie v časti atiky a kotviacich prvkov. V prípade Znievskej sú problémom časti zábradlí schodísk, ktoré vykazujú koróziou poškodené kotvenia. Poškodená je tiež nášľapná vrstva schodísk, pričom je miestami obnažená oceľová výstuž.

Samospráva ubezpečuje, že venuje pozornosť úsekom terás či terasám, ktoré sú v jej správe. Opravy z jej strany sa týkajú napríklad terasy na Rovniankovej 16 a či schodiska na Beňadickej 5-7. "Toto schodiskové rameno je na rozhraní objektu, ktorý máme v správe, preto sa podieľame na oprave schodiska, ktoré je dlhodobo v havarijnom stave," poznamenala Halašková. Naplánovaná je tiež oprava fasády terasy na Rovniankovej 14 a 16 či schodov na terasu na Fedinovej 2.

Pracovníci referátu investičných činností mestskej časti vykonávajú podľa hovorkyne pravidelnú obhliadku úsekov terás spravovaných mestskou časťou. Na základe pasportu vyhodnocujú ich technický stav a dôležitosť opráv. "Rovnako v prípade potreby v spolupráci so stavebným úradom vykonávajú obhliadky terás, ktoré naša mestská časť nevlastní," dodala Halašková.

Na území mestskej časti sa už v minulosti objavili problémy s terasami, ktorých nie je vlastníkom ani správcom. Na Holíčskej ulici sa zrútil betónový múr, na Rovniankovej ulici zistili výrazné statické narušenie a na Beňadickej spadla časť zábradlia schodiska.