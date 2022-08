Premávku v hlavnom meste Bratislava skomplikovala v pondelok ráno dopravná nehoda na Prístavnom meste.

Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum. Zdržanie do 30 minút hlásia v oboch smeroch. "V smere do Petržalky sú blokované oba pruhy, v smere do Ružinova je čiastočne blokovaný ľavý pruh. V kolónach sa zdržíte asi 30 minút," píše Zelená vlna. Premávku riadia policajti.

Okrem toho treba rátať so zdržaním asi desať až 15 minút aj v meste, a to na Račianskej ulici pred železničnou stanicou Vinohrady v smere do centra.