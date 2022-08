Boj o post primátora hlavného mesta sa rozbieha: Kto z koho?! Valla čaká silný vyzývateľ

Konečne dôstojný vyzývateľ? Súčasný primátor Matúš Vallo (44) bol doteraz jediným výrazným kandidátom na tento post v hlavnom meste.

Teraz to však vyzerá tak, že by sa proti nemu mohol postaviť súčasný starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý (46). S touto informáciou ako prvý prišiel Denník N s tým, že Kusý už údajne rokoval o podpore s KDH či so Sme rodina. Samotný starosta sa k možnej kandidatúre zatiaľ nevyjadril. Predseda strany Dobrá voľba - Umiernení Tomáš Drucker však potvrdil, že rôzne rokovania naozaj prebiehajú.

V súvislosti so starostom Nového Mesta Rudolfom Kusým sa doteraz hovorilo skôr o možnej kandidatúre vo voľbách na župana Bratislavského kraja, kde kandidoval aj v roku 2017, no skončil druhý. Teraz to však vyzerá tak, že by si mohol vybrať ešte ťažšiu cestu a zabojovať s Matúšom Vallom o post primátora Bratislavy. Podľa Denníka N, ktorý s touto informáciou prišiel, už Kusý rokoval o možnej podpore s KDH.

„Stále je to otvorené, stále rokujeme. Ak sa nám to podarí vyrokovať, sme toho názoru, že to bude najvhodnejší kandidát, a KDH ho podporí,“ povedala pre Denník N krajská predsedníčka KDH Martina Uličná. Ďalšou stranou, ktorá by podľa medializovaných informácií mohla Kusého podporiť, je Sme rodina. Na našu otázku, či tak naozaj plánujú urobiť, sa však nevyjadrili. Svojho kandidáta na primátora zatiaľ stále neoznámila ani najsilnejšia vládna strana OĽaNO, ktorej predseda Igor Matovič Valla dlhodobo kritizuje.