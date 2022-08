Škandalózne praktiky vedenia hlavného mesta: Zastaví projekt odpor odborníkov?!

Hlavné mesto sa rozhodlo viesť električkovú trať v pešej zóne pred novou budovou Slovenského národného divadla (SND).

Toto rozhodnutie, ako sa ukázalo, nebolo najšťastnejšie. Stretlo sa s ráznym odporom odborníkov. Ako píše portál SME, magistrát presadzuje zrušenie pešej zóny bez toho, aby vznikla diskusia, ktorá by našla možno lepšie riešenie trate, ktorá by budovu SND obchádzala.

Pritom len nedávno na pôde ministerstva kultúry ukázali projekt električkovej trate, ktorá by toto spĺňala a novú budovu SND by obchádzala. Veci do rúk zobrala i šéfka ministerstva Natália Milanová, ktorá vyzvala vedenie mesta na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by túto alternatívnu trasu posúdila. Táto trasa má dĺžku 1480 metrov a obchádza pešiu zónu pred novou budovou SND, dokonca má byť v rozsahu 790 metrov pod zemou.

Tento projekt by podľa kompletnej dokumentácie okrem iného nenarušil bezpečnosť pohybu v pešej zóne. "Vedenie mesta bez akejkoľvek odbornej diskusie označuje alternatívnu trasu Olejkárska – Landererova za nerealizovateľnú, pričom od roku 2019 prezentuje najmä obrázky vizualizácií vedenia trasy alebo ideové zámery riešenia trasovania pred budovou SND či nekomplexné hlukové štúdie," píše portál. Túto trasu pritom vypracovali renomovaní odborníci v oblasti projektových stavieb a dopravného inžinierstva, autormi sú Igor Rymarenko, Roman Rymarenko a Milan Mušák. Mesto však od roku 2019 ukazuje len vizualizácie trasy, ktorá vedie pred budovu SND. Na verejnosť sa pri tom konkrétna podoba trasy, ktorú presadzuje mesto, ešte nedostala.

Ako si informuje portál, trasa, ktorú mesto už 3 roky prezentuje, je zhodou okolností totožná s tou, ktorú v roku 2017 prezentovalo J&T REAL ESTATE (JTRE) a ktoré ministerstvo kultúry odmietlo. Mesto súvislosť s trasovaním JTRE dlhé roky odmietalo, no tento rok v júni v uzavrelo s JTRE memorandum o spolupráci na tejto trase.