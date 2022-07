Muži vykradli banku v Bratislave za bieleho dňa a nikto si nič nevšimol! Vieme, o akú sumu išlo

Bežné štvrtkové ráno sa pre pracovníkov ružinovskej Prima banky zmenilo na poriadnu drámu!

Dvaja ozbrojení muži vtrhli s pištoľami krátko pred 10. hodinou rovno do prevádzky na Seberíniho ulici. Všetko sa zomlelo tak rýchlo, že si nič nevšimli ani zamestnanci vedľajšieho kaderníctva a kaviarne. Polícia zatiaľ nespresnila, aký lup si páchatelia odniesli. Podľa našich informácií by malo ísť o sumu približne 200-tisíc eur.

Bratislavskí policajti prišli na miesto činu krátko po tom, ako ich zalarmovali. „Dvaja muži doposiaľ neznámej totožnosti odcudzili finančnú hotovosť a smer ich úteku nie je známy. Touto cestou vyzývame občanov, ktorí sa v danom čase nachádzali v blízkosti Seberíniho ulice a disponujú informáciami k páchateľom lúpežného prepadnutia, aby nás kontaktovali na linke 158 alebo formou súkromnej správy,“ informovala polícia s tým, že páchatelia môžu byť ozbrojení a nebezpeční.

Muži pravdepodobne zaparkovali svoje auto na mieste pre zákazníkov a následne vošli do banky. Svojou akciou si museli byť mimoriadne istí, keďže podľa fotografií z bezpečnostnej kamery na sebe nemali ani kukly či iné prekrytie tváre. Šokujúce je, že krádež si nevšimli ani zamestnanci kaderníctva a kaviarne, ktorá s pobočkou banky susedí.

„Keby neprišli policajti a nezačali tu naťahovať pásky, ani by sme nevedeli, že sa niečo stalo,“ prezradila čašníčka z kaviarne. Polícia nešpecifikovala, akú finančnú čiastku si páchatelia odniesli. Podľa informácií Nového Času by malo ísť o približne 200-tisíc eur. O vyjadrenie sme prosili aj Prima banku, no do uzávierky sa nevyjadrila.