Sudcovia bojujú, aby sa ich spoplatnené parkovanie v Bratislave netýkalo: Môžu uspieť?

Pretlačia si vlastné pravidlá a získajú vymoženosť?

Bratislava spustila novú parkovaciu politiku, ktorá obmedzuje na vybraných plochách zastavenie áut pre nerezidentov s trvalým pobytom v iných lokalitách. Dotklo sa to aj sudcov a zamestnancov bratislavského Justičného paláca, kde sídli krajský súd. Rovno 20 ich tak tento týždeň schytalo pokutu za parkovanie. Teraz požadujú, aby sa ich spoplatnenie netýkalo. Môžu uspieť?

Nová parkovacia politika bratislavského magistrátu si za cieľ dala poskytnúť miesta ľuďom s trvalým pobytom v danej lokalite. Tak sa stalo aj na vyhradených miestach pred krajským súdom. Doteraz tam jeho zamestnanci a sudcovia bez problémov parkovali, no po novom musia platiť. To sa im nepozdáva, a tak dvadsiatka z nich schytala pokutu vo výške 70 €.

„S primátorom Matúšom Vallom sa nie je možné dohodnúť na nejakom parkovaní. Je to parkovisko, ktoré nie je využívané ani rezidentmi, a vôbec, v čase od ôsmej do šestnástej by ho ani nemali využívať rezidenti. Keby ste sem prišli, videli by ste, že tu stojí jedno rezidentské auto,“ povedala Novému Času tajomníčka súdu Viera Habová, ktorá je podpredsedníčkou odborovej organizácie na pracovisku.

Magistrát im vraj nevyhovel a musia tak platiť dve eurá za hodinu. „Keď si vyrátate, koľko je to za 8 hodín denne pre zamestnanca, za mesiac je to likvidačná suma. Sme štátni zamestnanci, ktorí majú tabuľkové platy,“ vraví Habová. Denne by tak za parkovanie zaplatili 16 € a mesačne by to vyšlo takmer na 320 €. Doteraz to mali s hlavným mestom nastavené tak, že krajský súd vydával parkovacie kartičky o tom, že na miestach môžu parkovať.