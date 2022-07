Cestujete do hlavného mesta? Pripravte si nervy, situácia na cestách sa komplikuje

Doprava v hlavnom meste sa začína v utorok ráno na niektorých miestach mierne spomaľovať. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS. Nehodu aktuálne dokumentujú na Pražskej ulici v smere z Patrónky na hlavnú stanicu.

Nehodu odstraňujú aj na Prístavnom moste v smere do Petržalky, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Obe stoja v odstavnom pruhu, zdržanie je do desať minút.

Nehodu dokumentujú aj na križovatke ulíc Galvaniho a Na križovatkách, kde sa premávka spomaľuje vo všetkých smeroch. Nehoda je aj na križovatke ulíc Drieňová a Sabinovská, kde sa vodiči krátko zdržia vo všetkých smeroch.

Zelená vlna zároveň upozorňuje na osobné auto v odstavnom pruhu na diaľnici D1 v Bratislave za výjazdom Gagarinova v smere na Prístavný most. Odstavené auto je aj v Petržalke za zjazdom z Prístavného mosta na Einsteinovu ulicu.