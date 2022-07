Skončil v rukách polície! Podvodník okradol seniorku o šperky a desaťtisíce eur: Mrazivé detaily

Polícia zadržala podvodníka, ktorý okradol 74-ročnú ženu z Bratislavy o šperky a úspory.

Za pomoci medzinárodnej spolupráce zadržali v Prahe muža, ktorý podvod telefonicky organizoval. Dvadsaťjedenročný Ladislav L. z Lučenca čelí obvineniu z pokračovacieho zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva v súbehu s úmyselným prečinom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. Hrozí mu väzenie na tri až desať rokov. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Obvinený sa mal 11. júla telefonicky spojiť so seniorkou a vydávať sa za policajta. "Dôverčivej žene uviedol, že na jej účet v banke chcú zaútočiť podvodníci, ktorí ju chcú pripraviť o peniaze, cennosti a jej majetok. Na tento 'útok' žene odporučil jediné – aby všetky cennosti sústredila do vrecúška a vyhodila ich z okna," priblížila polícia s tým, že žena vložila do papierovej krabičky hotovosť 5800 eur, zlaté šperky a platobnú kartu, krabičku vyhodila z okna a sledovala, ako ju vyzdvihol neznámy muž.

Ešte v ten deň prišla žena na základe inštrukcií podvodníka do banky, vybrala 10.000 eur a zadala príkaz na vyzdvihnutie si ďalších peňazí v hodnote 32.000 eur. Obvinený muž žene do telefónu povedal, že vybraná hotovosť má ísť "do ochrany polície" a má ju vyhodiť z okna, čo žena urobila. Napokon poslúchla aj ďalšie pokyny podvodníka, z banky vybrala spomínaných 32.000 eur, vložila ich do kufríka a odovzdala neznámemu mužovi.