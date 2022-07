Známy most cez Dunaj čaká okrúhle výročie: Takto stavali ikonické UFO

Legendárne UFO čaká okrúhle výročie! V auguste to bude presne 50 rokov od otvorenia jednej z najkultovejších a zároveň najkontroverznejších stavieb v Bratislave.

V roku 1972 bol totiž otvorený Most Slovenského národného povstania aj s charakteristickou reštauráciou, ktorej ľudia nepovedali inak ako UFO. Historické fotky ukazujú, že počas výstavby budil megalomanský projekt veľkú pozornosť. Etnologička Katarína Nádaská však pripomína, že u mnohých vzbudzuje stavba skôr negatívne emócie...

Bola to poriadna šou! Stovky divákov na oboch brehoch Dunaja v hlavnom meste pred 51 rokmi sledovali ďalšiu zo série zložitých operácií stavby nového bratislavského Mosta SNP. Tentoraz išlo o osadenie pomocného piliera, ktorý stál na potopenej lodi Šariš. Historické fotky ukazujú, ako si starí Bratislavčania vo štvrtok 10. júna 1971 krátili horúce letné dni pozorovaním stavby piliera. Most bol oficiálne otvorený o rok neskôr, v auguste 1972. No a podobných zvedavcov bolo počas celého obdobia výstavby podľa etnologičky Kataríny Nádaskej neúrekom.

„Išlo na tú dobu o revolučný jednopilónový oceľový most, ktorý mal špeciálny vejárovitý dizajn. Patril k najmodernejším v strednej Európe, navyše sa na hlavici nachádzala otáčavá reštaurácia, ktorá taktiež nemala páru. Pre ľudí bolo veľkým zážitkom sledovať postupný vývoj celého projektu,“ odhalila Nádaská. Upozorňuje tiež, že pilier, na ktorý v júni 1971 osádzali, bol iba pomocný a neskôr poslúžil ako montážna podpera pri osadzovaní ďalšieho dielca nového mosta.