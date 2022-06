Dostane nový nádych: Legendárnu bytovku na Medenej v Bratislave obnovia po 48 rokoch

Obytná budova na Medenej ulici patrí k najzaujímavejším architektonickým počinom z čias socializmu.

Jej typické terasovité členenie s veľkými podpornými stĺpmi budí záujem cudzincov dodnes. Architektom tejto zaujímavej stavby je Ján Hauskrecht (70), ktorý Novému Času porozprával, ako takýto nápad vznikol. Prezradil tiež, že po takmer 50 rokoch budú budovu revitalizovať. Návrh nezvyčajného bytového domu vznikol medzi rokmi 1968 - 1969. Jeho hlavnými autormi boli Ján Hauskrecht a Štefan Svetko, architekt pyramídy Slovenského rozhlasu.

A podobne ako rozhlas, aj dom na Medenej nevyzerá úplne bežne. Zaujme najmä jeho poschodové terasovité členenie, ale aj mohutné piliere. „Obdobie uvoľňovania spoločenských pomerov v 60. rokoch vytvorilo nadšenie v celej spoločnosti, ktoré sa zákonite premietlo i do oblasti umenia a architektúry. Práve v tomto období som nastúpil do ateliéru vedeného Štefanom Svetkom,“ vysvetľuje Ján Hauskrecht (70), ktorý dom spoločne so Svetkom navrhoval.

Na otázku, čo ich viedlo k takémuto atypickému riešeniu, sa dá podľa neho odpovedať len všeobecne. „Snaha každého architekta je navrhnúť dom, ktorý plní požiadavky investora. Hlavné však je zohľadnenie prostredia, v ktorom sa stavba nachádza, a pritom riešenie preukáže, že architektonický výraz stavby bude osobitý a zaujímavý,“ vraví. Priestor, v ktorom sa stavba nachádza, je podľa neho osobitý, keďže Medenú ulicu tu križuje Tobrucká a Kúpeľná, ktoré vytvárajú rozšírený priestor s parčíkom s vysokou zeleňou.

„Uvedené danosti tohto mestského prostredia rozšírenej ulice boli hlavným motívom pre stvárnenie hmotového riešenia domu. Uplatnenie terás s výraznými kvetináčmi, s orientáciou na priestor parčíka, umožnili prepojiť zeleň parčíka na budovu, a tým narušiť monotónnosť Medenej ulice,“ dopĺňa Hauskrecht.