Petržalčania, tešili ste sa zbytočne: Blíži sa veľké zlyhanie bratislavského magistrátu?!

Je už isté, že hlavné mesto nestihne dokončiť a sprevádzkovať predĺženie električkovej trate v Petržalke až po Janíkov dvor do povinného termínu.

Ak projekt nestihne včas dokončiť, bude to jednoznačne zlyhanie bratislavského magistrátu. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Reaguje tak na aktuálnu situáciu, keď sú stavebné práce na novej električkovej trati naďalej utlmené.

Ministerstvo pripomína, že ide o veľký infraštruktúrny projekt, pri ktorom hlavné mesto desať rokov vie, že na stavbu je vyhradených 100 miliónov eur z eurofondov a celý projekt treba dokončiť do konca roka 2023. "Na problém s výstavbou a vážne riziko upozorňovala vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) opakovane už viac ako rok. Osobne na to upozornila aj primátora Bratislavy Matúša Valla," skonštatovalo MIRRI.

Každý výpadok a nedokončenie projektu spôsobuje podľa ministerstva obrovské problémy, zvlášť keď ide o jeden z najväčších projektov na Slovensku, ktorý realizuje samospráva. Ak sa nestihne dokončiť, spôsobiť to môže aj problémy s čerpaním eurofondov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR síce pripravuje zoznam náhradných projektov, ktoré by z predmetného operačného programu mohli byť financované do konca budúceho roka, problém to však podľa MIRRI nevyrieši.