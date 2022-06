Doprava v hlavnom meste sa spomaľuje: Pripravte si pevné nervy, počkáte si v kolónach

Doprava v hlavnom meste i na ceste do Bratislavy sa začína na niektorých miestach v stredu ráno opäť spomaľovať.

Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 za výjazdom Zlaté piesky smerom do centra, premávka sa tam začína spomaľovať. Nehodu odstraňujú aj na diaľnici D2 za Tunelom Sitina smerom do Malaciek, vodiči sa zatiaľ nezdržia. S krátkym zdržaním však treba pre nehodu počítať na Račianskej ulici pri Mladej Garde smerom do centra. Nehoda sa stala tiež na Lamačskej ceste v smere von z mesta.

Vodiči si približne 15 minút postoja pri Riviére v smere do centra, približne desať minút na diaľnici D1 od križovatky Gagarinova po Prístavný most. Pozor si treba dať aj na cestárov na Námestí slobody v smere z Mýtnej ulice, ktorí strihajú kríky a čiastočne blokujú jazdný pruh. Kolóny hlásia aj na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na D2 si vodiči postoja 20 minút, na starej ceste asi 40