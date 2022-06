Veterány v centre Bratislavy zaujali stovky ľudí: Budete pozerať, čo sa nachádzalo medzi skvostmi

Dorazili skvosty na štyroch kolesách.

V rámci obnovených pretekov 1 000 míľ československých do centra hlavného mesta dorazilo rekordných 120 posádok na veteránoch v hodnote desiatok miliónov eur. Okrem rarít z medzivojnového obdobia boli v pešej zóne odparkované klasiky z dielne Tatry či Pragy, no trasu z Prahy úspešne zdolali aj vozidlá so znakom Bugatti, Bentley či BMW. Všetky kusy, ktoré sa predstavili v uliciach, vyrobili ešte pred druhou svetovou vojnou. Rovnako ako Lagondu M45 manželov Koníčkovcov...

Bentley sme poriadne prevetrali

Pavel a Ondra z Prahy, otec a syn.

Hľadali sme športové auto na dlhé trate a zároveň máme radi anglické športové stroje. Keďže ho máme rok a pol, príhod s ním nie je ešte veľa, no dnes sme s ním absolvovali zatiaľ najdlhšiu trasu. Kúpili sme ho v Holandsku na aukcii, a keď sme ho viezli domov, išli sme ním prvýkrát. Rozhodol som sa pre veterána, pretože všetko, čo robíte aj vidíte. Som IT špecialista, a tam veľmi hmatateľné výsledky práce nevidíte. Keď sa hrabete v motore alebo v iných veciach na aute, rodí sa vám to pod rukami. So synom sme sa striedali.

Bentley derby special