Vodiči, v hlavnom meste vás čakajú kolóny: Prečítajte si, kde sa zdržíte najdlhšie

Vodiči sa v pondelok ráno zdržia na viacerých úsekoch v hlavnom meste, ako aj pri vstupe do Bratislavy.

Zelená vlna RTVS informuje o 15-minútovom zdržaní na Záhradníckej smerom do centra. Asi desať minút si vodiči počkajú v kolóne aj na bratislavskej diaľnici D1 v smere od Gagarinovej na Prístavný most do Petržalky. Kolóna je aj na Lamačskej ceste v smere do centra, kde vodiči hlásia takisto

Stella centrum na svojom webe upozorňuje na kolóny v úseku diaľnice D2 v lokalite Stupava - Lamač, kde si vodiči počkajú do päť minút, a tiež v úseku Záhorská Bystrica - Lamač, tam hlásia zdržanie do desať minút.