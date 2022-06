Smrť, ktorá otriasla Slovenskom: Volodymyr ide do väzby, vydesení študenti by internát radšej opustili

Je rozhodnuté! Násilná a zbytočná smrť mladej Ukrajinky Márie († 21) v bratislavskom internáte Mladá garda otriasla celým Slovenskom.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Hoci sa najskôr zdalo, že zomrela pre zdravotné problémy, po piatich dňoch sa k vražde priznal jej kamarát a spolužiak Volodymyr (21). Motív tohto ohavného činu je zatiaľ neznámy. Sudca včera poslal Volodymyra do väzby. Mladík sa k vražde študentky 1. ročníka STU v stredu priznal, dokonca s policajtmi absolvoval aj rekonštrukciu prípadu na mieste činu. Teraz mu hrozí až 20 rokov za mrežami.

Podľa TV Markíza včera sudca rozhodol o jeho vzatí do väzby, konkrétne preventívnej a útekovej, a to aj napriek jeho priznaniu. Volodymyr podal proti väzbe sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať krajský súd. V internáte Mladá garda vládne od hrozného činu zhrozenie a neistota. Nikto si totiž nevie vysvetliť, prečo Volodymyr svoju blízku kamarátku tak chladnokrvne zaškrtil.



„Mám po celom tele husiu kožu, keď si predstavím, čo sa v tej izbe stalo. Vôbec tomu nerozumiem,“ povedala Novému Času jedna z ukrajinských študentiek, ktorá tam býva. Mnohí ďalší zvažujú, že z internátov po hrozivej udalosti odídu bývať inam.

Telo študentky Márie našli 3. júna nehybne ležať v internátnej izbe. Podľa medializovaných informácií to bol práve Volodymyr, ktorý vtedy zalarmoval políciu s tým, že mu kamarátka dlho nezdvíhala telefón. Po piatich dňoch sa však sám prišiel priznať, že to bol on, kto mladú študentku zavraždil. Motív vraždy policajti aj naďalej vyšetrujú, špekuluje sa o hádke či psychických problémoch obvineného.