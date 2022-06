Bratislavský Ružinov bude triediť po novom: Na bioodpad 150 vreciek do rodiny!

V Ružinove sa čoskoro bude triediť po novom!

Oddnes sa začína v jednej z najväčších mestských častí s distribúciou košov a kompostovateľných vreciek na triedenie kuchynského bioodpadu pre rodinné domy. Od 25. júna budú nasledovať bytové domy. Prvé zbery sú naplánované na koniec júna a začiatok júla. Obyvatelia dostanú na rok 150 vreciek na triedenie bioodpadu, čo predstavuje 3 vrecká na týždeň. Bude to stačiť?

Hlavné mesto si poctivo plní záväzok, podľa ktorého musí začať so separovaním vo všetkých mestských častiach najneskôr do 1. januára 2023. Po Devínskej Novej Vsi, Dúbravke či Petržalke prišiel na rad aj Ružinov. Oddnes až do 24. júna tu začnú s distribúciou kompostovateľných vreciek pre rodinné domy. Spolu s nimi dostanú aj 10-litrový košík, v ktorom má byť vrecko umiestnené.

Domácnosti v rodinných domoch dostanú navyše aj 20-litrovú hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou Kuchynský biologický rozložiteľný odpad. Túto nádobu, naplnia a najneskôr do 7.00 hod. v deň odvozu ju vyložia na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu. Od 25. júna bude nasledovať distribúcia vreciek a košíkov aj pre bytové domy. Bioodpad sa tu bude odvážať dvakrát týždenne z obvyklého miesta kontajnerového stojiska. Presný harmonogram distribúcií pre jednotlivé ulice nájdu obyvatelia na informačných tabuliach a webových stránkach.