Krásna ítečkárka Kamila: Za mesiac prejde na bicykli ohromnú trasu! Poznajú ju už aj policajti

Dlhé blond vlasy a štíhla postava v priliehavom oblečení sa dajú len sotva prehliadnuť.

Kamila Černáková (39) na svojom dvojkolesovom miláčikovi trávi denne niekoľko hodín a prejde stovky kilometrov. Príťažlivá blondínka však nie žiadna bábika, ako by si podľa jej slov mnohí mysleli. Keď nebicykluje, pracuje ako IT manažérka pre zahraničnú spoločnosť. Novému Času prezradila, prečo sa začala naplno venovať tomuto športu a čo ju tak dobíja pozitívnou energiou.

Kamila už odmalička inklinovala k outdoorovým športom. S cyklistikou začala pred 8 rokmi, aby si nejako kompenzovala pracovné vyťaženie, keďže sa počas práce hrbí pred počítačom ako manažérka pre zahraničnú spoločnosť. „Teraz už mám štvrtý alebo piaty bicykel. Bez vytrvalosti a disciplíny to však nejde,“ radí Kamila. „Pri tomto športe sa uvoľňujú endorfíny, testosterón a adrenalín, ktoré spúšťajú pozitívne procesy v psychike,“ hovorí Kamila so zanietením.

Pozná ju aj polícia

Vďaka cyklistike môže spoznávať nielen krásy Slovenska, ale aj iných krajín. „Myslím si, že je úplne iné vyjsť na sopku Teide na Kanárskych ostrovoch na bicykli ako autom,“ hovorí s úsmevom. Samozrejme, nič nie je zadarmo a Kamila musela svojej záľube obetovať veľa času. „Keď mám tréning, najazdím aj 120 - 130 kilometrov, čo sú asi 4 hodiny. Za mesiac je to okolo 1 500 km,“ hovorí. Vášeň k cyklistike jej do života priniesla aj nových priateľov.

„Dostanete sa do komunity, kde môžete zdieľať svoje trasy a úspechy,“ podotkla Kamila. „Keďže jazdím tie isté trasy, ľudia ma už evidujú aj vďaka môjmu dlhému copu,“ smeje sa blondínka. „V Rakúsku ma zastavili policajti. Povedali, že ma tu vidia každý deň a chcú si len pozrieť, ako vyzerám a kto vlastne som,“ podelila sa cyklistka o milú príhodu.

„Osobne ma inšpiruje, keď mi človek pozitívne zatrúbi z auta, zakýva, dá nejaké znamenie, že mi fandí. Je to viac, ako keby som vyhrala Tour de France. Chcem ukázať ľuďom, že je to šport, ktorý stojí za to a niekedy je možno zbytočné chodiť za nejakým psychoterapeutom alebo utápať svoje problémy v bare,“ uzatvára cyklistka.