Obyvatelia Ružinova sú zúfalí! Za 24 hodín dve dopravné nehody: Kedy magistrát konečne zasiahne?

Čoskoro z nej môže byť križovatka smrti!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pri Svätoplukovej ulici 12 v Bratislavskom Ružinove pribúda jedna dopravná nehoda za druhou. Z bočných ulíc tu autá vychádzajú na rušnú cestu, kde autá, ale aj trolejbusy často jazdia vyššou ako povolenou rýchlosťou. Obyvatelia začínajú byť zúfalí, a ak sa nič nezmení, je podľa nich len otázkou času, kedy sa tu stane smrteľná nehoda.

Križovatka na Svätoplukovej 12 v zóne 500 bytov robí už roky vrásky tamojším obyvateľom. Nehody sú tu, ak nie na dennom, tak minimálne na týždennom poriadku. Veľkým problémom je, že autá, ktoré odbočujú z vedľajšej cesty, nemajú dobrý výhľad. Autá na hlavnej idú zároveň veľmi rýchlo, no a aby toho nebolo málo, pri križovatke sa nachádza aj prechod. Táto kombinácia spolu s prechádzajúcimi trolejbusmi vytvára nebezpečný koktejl. Sú tu síce osadené značky STOP, no tie si mnohí vodiči nevšimnú. Práve včera narazilo auto do vchodových dverí do budovy.

„O 10 min. neskôr vyšla z tej brány moja dcéra. Mala šťastie, že nešla do školy o 10 min skôr. Je to tento týždeň už druhá nehoda. Prečo sa táto križovatka nerieši? Potrebujeme čakať na ľudské nešťastie?“ pýta sa rozhnevaná Jana, ktorá býva vo vchode rovno pri križovatke. Mnohí ľudia sa už ozvali aj priamo na políciu, no zatiaľ bez výsledku. Na riešenie tejto situácie sme sa dopytovali na magistráte, ktorý cestu spravuje. Správu doplníme hneď, ako dostaneme odpoveď.