Kedysi kultové podniky, dnes chátrajúce budovy: Kam sa chodila baviť smotánka?

Smutný osud kultoviek! Hlavné mesto bolo kedysi známe svojím bujarým spoločenským životom v kaviarňach, vo vinárňach, viechach alebo v typických krčmách.

Napriek veľkej obľúbenosti však mnohé buď neprežili, alebo kompletne zmenili svoj účel a dnes slúžia na niečo úplne iné.

Kláštorná vináreň - Z kláštora vináreň

V historickej štvrti hlavného mesta zriadili v roku 1945 v bývalom františkánskom kláštore vychýrenú vináreň. „Na poschodí boli kancelárie Matice slovenskej, takže pri vstupe boli nápisy ako Kláštorná vináreň a miestne pracovisko Matice Slovenskej,“ pousmial sa historik. Bol to veľký a obľúbený podnik. Dnes by ste túto vináreň hľadali márne, je tam len uzavretý priestor.Obľúbená krčma v Novom Meste bola založená v roku 1925 a išlo o 4. najdlhšie fungujúcu reštauráciu v Bratislave. Skončila po 96 rokoch. Aj keď toto miesto nebolo sídlom intelektuálov, chodil sem Meky Žbirka či dirigent SND Adolf Vyskočil. Podľa etnologičky Kataríny Nádaskej veľkú časť stálych hostí tvorili policajti z neďalekého policajného prezídia. V podstate to bol ľudový výčap, kde okrem piva podávali aj chutné jedlá. Dnes je už Beseda zatvorená.

Café Luxor - Vlastný stôl tu mal Ján Smrek

Hovorilo sa, že je to najlepšia kaviareň v Bratislave. Koncepciu gastronómie tam robil básnik Rudo Fábry,“ spomína historik Vladimír Tomčík. Kaviareň otvorili tesne pred vojnou v roku 1939. „Chodili tam viacerí literáti. Ján Smrek tam mal vlastný stôl, chodil tam Štefan Bednár, Ján Poničan, ale aj šachisti,“ hovorí Tomčík. Dnes tam sú kancelárske a obchodné priestory.Z neveľkého počtu nočných podnikov vynikal Kryštál bar na rohu Mariánskej (vtedy Markušovej) a Špitálskej ulice (vtedy Ul. Československej armády) tým, že bol aj reštauráciou. „Kryštál bol otvorený v noci, keď iné podniky zatvárali medzi 22. a 23. hodinou. Mnohí tam nechodili na víno, ale na slepačiu a fazuľovú polievku za pár centov,“ uviedol Tomčík. „Bola tam aj živá hudba. Neskôr tam bola predajňa bicyklov a parfumov. Teraz je dole herňa, ale tam už nikto nechodí,“ uzatvára historik.