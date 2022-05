Elektrické kolobežky od Boltu čaká bezpečnostné vylepšenie: Takto zistia jazdu vo dvojici či alkohol

Veľké novinky! Spoločnosť Bolt, ktorá je jedným z dvoch prevádzkovateľov elektrických zdieľaných kolobežiek v Bratislave, chce zamedziť jazdám vo dvojici, ktoré sú príčinou množstva nehôd.

Dopomôcť k tomu má nový systém rozpoznania náhlych zmien hmotnosti. Ešte väčším problémom je jazda pod vplyvom alkoholu. Tej by mal zabrániť tzv. test kognitívnych schopností. Po zimnej prestávke sa rozbehla sezóna elektrických kolobežiek. Niektorí používajú vlastné, iní sa spoliehajú na zdieľané, ktoré v hlavnom meste prevádzkujú firmy Bolt a Tier.

S elektrickými kolobežkami však prichádza do ulíc aj zvýšené riziko nehôd. Častým neduhom býva zakázaná jazda vo dvojici, ale aj jazda pod vplyvom alkoholu. „Je síce známe, že na kolobežke môže jazdiť len jedna osoba, a máme to tak uvedené aj vo všetkých našich pravidlách, no prax býva iná. Preto sme naše kolobežky naučili rozpoznať náhle zmeny hmotnosti, ktoré by mohli naznačiť jazdu viacerých osôb,“ vysvetľuje Samuel Kmec, operations manager pre kolobežky Bolt na Slovensku.

Tento systém zatiaľ funguje v Berlíne, no čoskoro by sa mal rozšíriť aj do ďalších európskych miest.Podobne ako jazda vo dvojici je nebezpečné aj kolobežkovanie pod vplyvom alkoholu. Aj na toto sa Bolt snaží nájsť riešenie - pripravuje tzv. test kognitívnych schopností.