Bratislavčania, zbystrite: Štartuje parkovacia politika PAAS, toto by ste mali vedieť

Staré Mesto dnes vstupuje do systému parkovacej politiky PAAS.

Ide o zónu Blumentál - Hlavná stanica, kde zaparkujete len s parkovaciu kartou. Nerezidenti od 8.00 hod. do polnoci zaparkujú len po zaplatení hodinového parkovného. V ostatných častiach Starého Mesta ostáva v platnosti parkovacia politika mestskej časti.

Celomestská parkovacia politika (PAAS) pokračuje v rozširovaní. Najnovšie sa na zmeny v pravidlách parkovania musia pripraviť vodiči v zóne Hlavná stanica - Blumentál. Zónu ohraničujú ulice Štefánikova, Jaskov rad, Legionárska, Karadžičova a Ulica 29. augusta. Domáci tu zaparkujú iba s rezidentskou parkovacou kartou, nerezidenti budú musieť platiť hodinový poplatok. Pôjde o dve cenové pásma v závislosti od „atraktívnosti“ ulice, cena za hodinové parkovanie bude 1,5 € alebo 2 € od 8.00 do polnoci.

K dispozícii bude podľa mesta v tejto zóne 3 000 parkovacích miest. Hlavné mesto nebude v prvých dňoch vodičov pokutovať. Až pri opakovanom porušení pravidiel môžu dostať pokutu až do 78 €. Pozor by si mali dať na to, že vo zvyšných častiach Starého Mesta bude aj naďalej platiť parkovacia politika mestskej časti. Ide asi o polovicu staromestských ulíc, kde môžu nerezidenti zaplatiť hodinovú sadzbu a rezidenti použiť parkovaciu nálepku miestneho úradu v hodnote 39 €.