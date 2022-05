Alfred Nobel dal v Bratislave pred 150 rokmi postaviť továreň: Takto skončila pýcha Rakúsko-Uhorska!

Obrovský schátraný komplex na okraji Bratislavy... Bývalú Dimitrovku vybudovali pred takmer 150 rokmi, ale od revolúcie v roku 1989 chátra.

Z niekdajšej pýchy Rakúsko-Uhorska dnes funguje už len jeden blok, ktorý vyrába gumárenské chemikálie. Továreň, ktorú dal v Bratislave postaviť legendárny vedec Alfred Nobel, však mala aj svoje temné stránky. Znečistenie, ktoré desiatky rokov produkovala, je v pôde prítomné dodnes. Prieskumník Marcel Rečinský (26) sa rozhodol posvietiť si na schátraný komplex.

Žiaden Slovák síce nikdy nezískal Nobelovu cenu, no Alfred Nobel mal napriek tomu k Slovensku, a špeciálne k Bratislave, veľmi blízko. Jeho spoločnosť tu vybudovala v roku 1873 vôbec prvú chemickú továreň v Rakúsko-Uhorsku. „Spočiatku vyrábala výbušniny a muníciu, počas 2. svetovej vojny bola jej výroba čiastočne obmedzená. V časoch najväčšej slávy, za komunizmu, tu bolo zamestnaných takmer 7-tisíc ľudí. Počas svojej histórie mala mnohé názvy - najskôr Dynamitka, potom Dimitrovka, no a po revolúcii Istrochem,“ opísal históriu komplexu Marcel Rečinský, ktorý s obľubou preniká do starých schátraných budov a objavuje ich zašlú slávu.