Obyvateľov v bratislavskom Ružinove hnevá parkovacia politika: Mesto nám vzalo parkovacie miesta!

Pre rezidentov sľubovali viac parkovacích miest, napokon ich dostali menej! V zóne 500 bytov v bratislavskom Ružinove začne od 3. mája platiť celomestská parkovacia politika.

Tá má pri zastavení vozidiel zvýhodniť domácich pred návštevníkmi, no nie všade sú z nej ľudia nadšení. Na parkovisku na rohu ulíc Pavlovova a Páričkova mohlo doteraz stáť 6 áut. Po vyznačení nových čiar sú tu zrazu už iba 2 miesta. Obyvatelia sa pýtajú, na čo je takáto parkovacia politika dobrá. Mesto sa bráni, že miesta môže legálne vyznačovať iba tak, ako to dovoľujú normy. Ani podľa mestskej časti nebolo parkovanie na tomto mieste v poriadku, hoci žiadna tabuľa so zákazom parkovania tu nestála.

Zóna 500 bytov sa nachádza v blízkosti nákupného centra Nivy. Je špecifická tým, že tu už dva roky majú vlastnú parkovaciu politiku. Tá doteraz zvýhodňovala rezidentov, ktorí mohli parkovať v tejto zóne zadarmo, naopak, návštevníci si museli zaplatiť. Od 3. mája tu však začne platiť nové celomestské parkovanie, ktoré spoplatní aj miesta pre rezidentov, a to na 39 eur ročne.

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby mesto skutočne miestnym obyvateľom zjednodušilo parkovanie. To však nie je prípad na rohu ulíc Páričkova - Pavlovova. Mesto tu nakreslením nových čiar spravilo zo šiestich parkovacích miest dve. Mestská časť pritom tieto miesta podľa miestnych povolila.

„Prečo by sa malo parkovať pozdĺž domu, keď sa môže priečne, však? Že obyvatelia prídu o 4 miesta? No a čo, patent na rozum má predsa magistrát, nie mestská časť. A že postupne ničia trpezlivú niekoľkoročnú prácu svojich kolegov v mestskej časti? Prístup asi taký ako k podriadeným, a nie kolegom,“ rozčuľuje sa Pavol, ktorý tam býva. Pozdĺž Páričkovej sa síce nachádza jednosmerná ulica, no veľa áut sa na ňu nezmestí, keďže hneď vedľa nej je cyklotrasa.