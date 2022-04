Byty v Bratislave sa predávajú rýchlejšie, než pribúdajú do ponuky: Názor odborníka záujemcov nepoteší

V Bratislave dlhodobo klesajúca ponuka nestíha uspokojovať dopyt po rezidenčných nehnuteľnostiach, a to aj napriek stále rastúcim cenám.

Byty sa tak v hlavnom meste predávajú rýchlejšie, než pribúdajú do ponuky. Vyplýva to z dát spoločnosti RK Herrys, podľa ktorých sa predalo o tretinu viac bytov, ako do ponuky pribudlo.

V porovnaní s prvým kvartálom roka 2021 sa ponuka znížila na polovicu. Aj keď na trhu bolo badateľné váhanie kupujúcich v prvých týždňoch od vypuknutia vojny na Ukrajine (24. februára), už po pár týždňoch sa však podľa dát situácia dostala do stavu pred krízou.

Ceny nehnuteľností tak stále stúpajú a priemerná cena v Bratislave sa aktuálne pohybuje na úrovni 3699 eur za štvorcový meter. Odrazil sa na nej aj dopredaj drahších bytov. "Nízka ponuka bytov je jedným z hlavných dôvodov na rast cien. V kombinácii s infláciou motivuje ku kúpe bytu čo najskôr, pretože sa ceny zvyšujú na mesačnej báze," uviedol Filip Žoldák z RK Herrys.

Nízka ponuka bytov je spôsobená aj tým, že viacerí developeri pozastavili predaj v jednotlivých projektoch, keďže majú predané dostatočné množstvo bytov. Aj preto nie je podľa odborníkov možné očakávať pokles cien bytov v novostavbách, pretože v kombinácii s nejasným vývojom cien stavebných materiálov nie sú developeri pod tlakom dopredať byty čo najrýchlejšie. Vypredanosť v projektoch sa podľa aktuálnych dát pohybuje na úrovni až 75 percent a v priemere sa predajú necelé tri byty za mesiac v jednom projekte.

Ponuka má však klesať aj naďalej, a to najmä pre slabú prípravu nových developerských projektov, spôsobenú neprimerane dlhými povoľovacími procesmi na úradoch. Pokles cien nehnuteľností sa neočakáva, práve naopak, predpokladá sa ich ďalší nárast. "Zatiaľ nevidíme dôvody, pre ktoré by sa rast cien mohol zastaviť," podotkol Žoldák.