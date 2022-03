Študentská reštaurácia v Mlynskej doline zvyšuje ceny: Čo konkrétne zdraželo a o koľko?

Toto nečakali! Študenti v Mlynskej doline v Bratislave boli zvyknutí obedovať za študentské ceny v reštaurácii Eat & Meet.

Dostali tam jedlo za rozumnú cenu. Vyššie ceny energií aj surovín však spôsobili zdraženie. Študenti sa pýtajú, aký zmysel má potom chodiť do študentskej kantíny, keď za podobnú cenu dostanú menu aj inde. Reštaurácia upozorňuje, že nedostáva štátne dotácie a zdražovanie sa jej preto týka rovnako ako ostatných.

Reštaurácia Eat Snažili sme sa rokovať s dodávateľmi, ale, žiaľ, v tomto boji ťaháme za kratší koniec,“ tvrdí reštaurácia. Ceny príloh sa zvýšili až o 10 centov. Za hlavné jedlo zaplatia študenti o 20 až 60 centov viac. Taktiež od pondelka spoplatňujú obaly na jedlo. Hoci sa pre pracujúceho človeka môže zdať takéto zvýšenie banálne, pre študentov môže ísť o výrazné zvýšenie.

„Situácia nás mrzí, ale veríme, že tento nepopulárny, avšak pre nás nevyhnutný krok pochopíte a aj naďalej nám zachováte svoju priazeň,“ dúfa reštaurácia. Niektorí študenti však šťastní neboli. „Menu vyjde pomaly rovnako ako menu v reštaurácii. Aký zmysel má potom tam chodiť?“ povedal jeden zo študentov.

Ktoré položky zdraželi

Polievky a prílohy: +0,05 €

Raňajky: +0,10 €

Hlavné jedlá: od +0,20 do +0,60 € (podľa druhu použitého mäsa)

Pizza: +0,30 €

Cestoviny: +0,20 €

Obal: +0,10 €

Bude ma to stáť mesačne o 20 eur viac

Matúš (22), študent fakulty informačných technológií v Bratislave

- Chodievam sem na obedy a večere, bývam v internáte. Vo štvrtky zvyknem chodiť domov. Po zdražení mi vyšlo, že za jedlo tu mesačne nechám o 20 eur viac. Pre mňa osobne to nie je až taká tragédia, ale viem si predstaviť, že pre niektorých študentov je to veľa. Teraz som zaplatil za hlavné jedlo 2,70 €, predtým to bolo okolo 2,20 €. V pondelok, keď už zdraželi, ma hlavné jedlo aj s polievkou stálo 3,90 €. Keď sme si v internáte varili, vyšlo nás to zhruba rovnako.