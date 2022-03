Vlani zachránili život motorkárovi, čo malo nečakanú dohru: Cez víkend zhltli Robovu krásku plamene

Na Drieňovej ulici v Bratislave vypukol v sobotu večer požiar v niekoľkoposchodovom garážovom dome.

Garáž tam mal prenajatú aj Robo (31), ktorý si pred necelými dvomi rokmi splnil sen a kúpil si novú motorku. Spolu s kamarátom Majkim (28) sa tejto vášni oddávali vždy, keď to bolo možné. Minulý rok v apríli zachránili život motorkárovi, ktorý mal nehodu v Petržalke a našli ho ležať bezvládneho na ceste. Odmenou bola nová motorka od zahraničného biznismena, ktorú dostal Majki, keďže Robo tento dar odmietol. Jeho motorka však v garážovom dome zhorela do tla.

Robo sníval o veľkej motorke pár rokov. Nakoniec začal šetriť a podarilo sa mu predať malú motorku za celkom dobrú cenu. „Napriek tomu mi ešte dosť chýbalo. Keďže som mal pred 30-tkou brat mi dodal 2000 eur a rok som došetroval,“ spomína motorkár. Nakoniec v júli 2020 bola kráska na dvoch kolesách jeho. „Celkovo ma stála 9000 eur a teraz zhorela. Ešte, že som nebol v Bratislave, lebo by som ju asi bežal vyniesť z plameňov,“ hovorí smutným hlasom. Paradox je v tom, že v minulosti práve Robo vybavil motorku pre svojho kamaráta Majkiho, ktorý jazdil na „starom črepe“.

Pred rokom sa chalami vracali z výletu a v Petržalke na Einsteinovej ulici, kde ležala na ceste motorka a vedľa nej asi 50-ročný muž. Podľa Roba vtedy na mieste nehody vládol chaos. S kamarátom Majkim (28) nečakali ani chvíľu a mužovi ležiacemu na ceste začali ihneď poskytovať prvú pomoc. „Dali sme ho do stabilizovanej polohy a zavolali záchranku. Držali sme ho pri vedomí a zabraňovali tomu, aby sa hýbal,“ opisuje Robo (31), ktorý vedel, že akýkoľvek pohyb zraneného v takýchto prípadoch môže mať fatálne následky. „Nakoniec sme sa dozvedeli, že mal dolámané všetky rebrá. Keby sa v tom šoku posadil, ako pôvodne chcel, prepichol by si pľúca a bolo by veľmi ťažké ho zachrániť,“ hovorí motorkár Robo. Zraneného muža sa podarilo zachrániť a v októbri sa stretli všetci na pive, aby im poďakoval.

Nečakaná dohra

Robo priznal, že vždy, keď jazdí, nosí na helme kameru. „Uvedomil som si, že to mám všetko nahraté. Tým, že sme to všetko dobre zvládli a je to tak trochu inštruktážne, dal som to na youtube. Videl som kopec videí, kde ľudia pri takýchto nehodách robili chyby a chcel som, aby im predchádzali,“ povedal Robo. Video malo dobrý ohlas. „V januári sa mi ozval jeden biznismen z USA, že sa mu to veľmi páčilo, že som dobrý človek a chcel by ma nejako odmeniť,“ hovorí Robo. Odmeniť ho chcel motorkou, ktorú si mohol vybrať cez lokálneho predajcu. „Vysvetlil som mu, že ja na novú motorku mám a keby aj nie, nemôžem to prijať. Keďže môj kamarát Majki má starý črep, povedal som, že ak na tom stále trvá, nech ju kúpi jemu,“ vraví empatický kamarát. Robova motorka však zhorela do tla počas sobotňajšieho požiaru v garážovom dome. Majki sa zachoval ako skutočný kamarát a svoju novú motorku ponúkol Robovi. „Samozrejme, že to neprijmem. Aj tak záchrana toho pána bolo to najlepšie, čo som v živote spravil a na novú motorku snáď našetrím,“ uzatvára motorkár s úsmevom.