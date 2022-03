Hrozivý požiar v bratislavskom Ružinove: Parkovací dom zhorel do tla! Išlo o úmysel?

Po hodinách v plameňoch sa stavba zo 70. rokov zrútila! Obyvateľov bratislavského Ružinova vystrašil v sobotu podvečer hustý dym.

Na Drieňovej ulici došlo k obrovskému požiaru parkovacieho domu. Oheň sa rozhorel na treťom zo šiestich poschodí a zakrátko sa rozšíril do celej stavby. Pre štipľavý dym si ľudia z okolia museli pozatvárať okná a hasiči mali plné ruky práce ešte aj nasledujúci deň. V budove mali pritom garáže aj známe osobnosti.

K požiaru došlo krátko pred pol ôsmou a bol taký rozsiahly, že z bezpečnostných dôvodov museli policajti po 23.00 hod. uzatvoriť okolité ulice pre motorové vozidlá. „Krátko pred 23.30 hod. došlo následne k zrúteniu časti budovy zo strany Tomášikovej ulice. V dôsledku požiaru došlo aj k poškodeniu skladových priestorov a obchodných priestorov,„Družstevná budova garážového domu bola postavená v roku 1974. Zachytil som už aj špekulácie, či pri jej požiari nešlo o úmysel - vylúčiť sa to nedá, ale dnes ide zatiaľ o čistú špekuláciu.

V parkovacom dome mal garáž aj moderátor Richard Vrablec (49) a mnohí jeho priatelia a známi. „Sú to dôchodcovia či mamičky s deťmi, chalani, ktorí mali motorku a tešili sa na sezónu po náročnom covidovom období, a že si užijú slobodu... Ľudia, ktorí si chránili svoje autá, lebo ich používali ako dennodenného pomocníka... Teraz o to všetko prišli," hovorí. Sám tam mal bicykle, motorku kamaráta a nejaké pneumatiky. „Ja som o veľa neprišiel, iba o tú konkrétnu garáž. Ale je mi veľmi ľúto tých ľudí, ktorí prišli o oveľa viac," dodáva. Šťastie mal aj herec Juraj Sarvaš (90), ktorého garáž susedila s Richardovou. „Auto tam však zaparkované v ten deň nemal ani on," uzatvára Vrablec.