USA kúpili veľkú budovu v Bratislave: Našli si Američania novú ambasádu?

Je to naozaj ona? Spojené štáty americké kúpili v hlavnom meste veľkú budovu, v ktorej sídlila poisťovňa.

Komplex sa nachádza na rohu Olejkárskej a Dostojevského radu. Už dlhší čas je známe, že USA hľadá nové sídlo pre ambasádu v hlavnom meste, no či ňou bude práve novokúpený objekt v Starom Meste, zatiaľ veľvyslanectvo nepotvrdilo. Oficiálne tak zatiaľ zostáva na Hviezdoslavovom námestí. Práve lokalita na križovatke Dostojevského radu a Olejkárskej sa spomínala ako možné nové sídlo americkej ambasády už dlhšie.

V roku 2017 veľvyslanectvo uviedlo, že vytypovalo potenciálne sídlo v blízkosti novej budovy Slovenského národného divadla (SND). Súčasná poloha ambasády na Hviezdoslavovom námestí, kde je obohnaná veľkým železným plotom, je nevyhovujúca, na čo upozorňujú nielen mestskí poslanci, ale aj magistrát, obyvatelia či turisti. Koncom minulého roka Nový Čas písal, že Američania odmietajú platiť Pamiatkovému úradu SR za prenájom budovy, keďže je podľa nich v zlom technickom stave.

Čiže sťahovanie predstavuje aktuálnu otázku, no to, či nakoniec agendu presunú do moderne pôsobiacej budovy v blízkosti obchodného centra a SND, zatiaľ oficiálne potvrdené nie je. „Naším cieľom je posilniť dôležité dlhodobé vzťahy medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou. Spolupracujeme s mestom i miestnymi partnermi, aby sme našli možnosti na modernizáciu a rast americkej ambasády v Bratislave. Keďže sme na začiatku procesu hľadania a plánovania, nemôžeme sa momentálne vyjadriť k žiadnym podrobnostiam,“ povedala pre Nový Čas Tara Hall, hovorkyňa Veľvyslanectva USA na Slovensku.