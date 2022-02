Porušovanie pravidiel na Sandbergu má dohru: Devínska Nová Ves už pripravuje osadenie kamery

Bratislavská Devínska Nová Ves pokračuje v prípravách osadenia kamerového systému dohliadajúceho na významnú paleontologickú lokalitu Sandberg.

Pôvodne mestská časť uvažovala nad vlaňajšou jeseňou, termín však nakoniec oddialila pandemická situácia i nedostatok tovaru, čím sa predĺžilo aj samotné verejné obstarávanie. Pre TASR to uviedla Jana Martanovičová z mediálneho oddelenia miestneho úradu. "Na realizácii intenzívne pracujeme," ubezpečila Martanovičová. Koncom minulého roka sa uskutočnilo verejné obstarávanie na 8-megapixelovú panoramatickú kameru s dosahom 400 metrov a 44-násobným optickým zoomom. Na panoramatickej hlavici by mala mať napríklad uhol záberu 180 stupňov. "Momentálne vybavujeme ešte potrebné povolenia a konektivitu potrebnú pre integráciu do systému Dohľadového centra," doplnila Martanovičová.

Pre časté porušovanie pravidiel pohybu návštevníkov v lokalite Sandberg sa mestská časť vlani rozhodla nielen pre osadenie kamery, ale aj zintenzívnenie osvety v oblasti ochrany vzácnej lokality, ktorá je domovom viacerých vzácnych a zákonom chránených živočíchov a rastlín. V minulosti sa totiž ochranári i samosprávy stretávali s častým porušovaním pravidiel pohybu návštevníkov, ale aj ničením tamojšej chránenej flóry a fauny.

Štátna ochrana prírody SR už vlani avizovala posilnenie stráže prírody v národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, ktorej súčasťou je aj Sandberg (Pieskovec). Na území so štvrtým stupňom ochrany totiž zaznamenávala zvýšený počet priestupkov a porušení zákona o ochrane prírody. Pri riešení porušení zákona môže stráž v závislosti od závažnosti zisteného priestupku udeliť blokovú pokutu do výšky 300 eur.