Premnožené diviaky v hlavnom meste: Prečo nikto nekoná?

Toto sa len tak nevidí! Skupina diviakov prechádzajúca sa na frekventovanom mieste v Bratislave vyrazila dych nielen ľuďom v električke, ale aj okoloidúcim.

Čo láka divé zvieratá do mesta a prečo kompetentní nekonajú?! Miesto pod bratislavským mostom Lafranconi je mimoriadne frekventované. Vidieť tu popri električkovej trati stádo diviakov bolo úchvatné a desivé zároveň. Zvieratá tu totiž skončili akoby v pasci, pretože v blízkosti nie je žiaden les. „Koľko podobných záberov, ako boli nakrútené spod mosta Lanfranconi, ešte treba natočiť? Alebo čakáme na nejaké nešťastie?“ pýta sa hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldeš.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa neho Karlova Ves nemá oprávnenie ani zákonnú možnosť eliminovať výskyt diviačej zveri na svojom území, aj keď v uplynulých dňoch zaznamenali vo svojej mestskej časti 50-členné stádo. „Pravidelne žiadame Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, o mimoriadne povolenia pre poľovníkov štátnych či mestských lesov,“ vysvetlil Heldeš.

Ruja a vône

Súčasné nariadenia hovoria, že zver nie je možné loviť v intraviláne. Preto ministerstvo pôdohospodárstva zriadilo e-mailovú adresu, na ktorú môžu predstavitelia samospráv zasielať informáciu o takomto výskyte, a zároveň žiadosť o intervenciu zo strany veterinárnych lekárov. „Je vydané mimoriadne povolenie na lov diviačej zveri, práve v súvislosti s ich premnožením a najmä s cieľom zamedziť šíreniu afrického moru ošípaných. Povolenie začalo platiť už od polovice januára,“ informovalo nás tlačové oddelenie ministerstva.

Takýto pohyb v intraviláne miest je podľa odborníkov spôsobený rujou, ale aj tým, že zver si hľadá potravu. „Diviačia zver ide za vôňou a rovno ju to môže doviesť na námestie alebo do bočných častí dediny či mesta,“ povedal pre TV Markíza Miroslav Saniga z Ústavu ekológie lesa SAV s tým, že pri takomto strete s divou zverou treba byť obozretný. „Nerobiť si selfie, nesnažiť sa ísť k tým zvieratám, ale skôr sa schovať niekde v autobusovej zastávke alebo na vyvýšené miesto. Keby sme sa im postavili do cesty, môžu znervóznieť a zaútočiť,“ dodal Saniga.