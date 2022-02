Kuriózne diviačie blokovanie električky: Utekajme, už ide! Vyčítavá reakcia starostky Karlovej Vsi

Karlova Ves rieši situáciu okolo premnožených diviakov už dlhšiu dobu. Zrejme z tejto mestskej časti zišla dole smerom na nábrežie aj zvieracia rodinka, ktorú spozorovali Bratislavčania v blízkosti mosta Lafranconi.

Sedem diviakov sa rozbehlo po električkovej trati, a nie a nie ustúpiť prichádzajúcej električke.

Tá preto musela spomaliť. „Ich prechádzka skončila pomerne úspešne, zranenia osôb alebo komplikácie v premávke sme nezaznamenali,“ informovali bratislavskí muži zákona na sociálnej sieti. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová ako reakciu na sociálnej sieti uviedla, že by bolo načase, ak by štátne inštitúcie začali konečne venovať primeranú pozornosť aj problému premnoženej zveri v mestskom prostredí. „Pár dní dozadu pracovníci mestskej časti počas nočnej služby stretli priamo v srdci Karlovej Vsi stádo približne 50 kusov,“ dodala starostka. Upozorňuje, že zver je evidentne vystresovaná a do mesta nepatrí.