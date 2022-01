Jedna z najväčších leteckých katastrof na Slovensku ožíva: Z jazera vylovili ďalšie trosky!

Vylovili ďalší kus!

Jedna z najväčších leteckých katastrof v histórii Slovenska sa stala v roku 1976, keď sa na obľúbenú vodnú plochu na Zlatých pieskoch v Bratislave zrútilo dopravné lietadlo IL-18 na linke Praha - Bratislava. Na palube bolo 79 ľudí. Haváriu prežili len traja. Na dne jazera však aj takmer 45 rokov po tragédii ležia trosky, ktoré postupne vyťahujú. Pri výcviku poriečnej polície nedávno vylovili ďalší kus lietadla. Kde skončil?

Podarilo sa nájsť a vyloviť ďalšiu trosku z lietadla Iľjušin-18 OK-NAB, ktoré do jazera spadlo 28. júla1976. Štvormotorový Iľjušin-18 sa po prudkom klesaní zrútil na vodnú plochu a vyšetrovanie odhalilo sériu chýb posádky. Slabé technické vybavenie v tom čase však spôsobilo sklz v snahe dostať sa do lietadla. Napokon sa zamestnanci letiska prerezali trupom. Náraz napokon prežili len traja, no na dne jazera zostala po tejto tragédii kopa trosiek, ktoré postupne potápači vynášajú na hladinu.

Posledný objavený kúsok skončí v múzeu. „Vedúci oddelenia poriečnej polície doniesol trosku do Múzea dopravy v Bratislave, kde tak rozšírili prebiehajúcu výstavu trosiek vylovených potápačmi v roku 2020. Výstava je prístupná verejnosti do konca mája,“ informovali muži zákona. V jazere sa však stále majú nachádzať zaujímavé časti lietadla, no sú ťažšie dostupné. Je len otázkou času, kedy opäť niečo vylovia.