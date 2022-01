Muž obťažoval v bratislavskej MHD 10-ročného chlapca: Polícia prosí verejnosť o pomoc!

Bratislavskí policajti pátrajú po totožnosti muža, ktorý by mohol prispieť k objasneniu prípadu obťažovaného chlapca v bratislavskej MHD.

TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. "V súvislosti s vyšetrovaním prípadu sa obraciame aj na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení neznámeho muža. Ten by svojimi informáciami mohol napomôcť k náležitému objasneniu tohto skutku," uviedla polícia. Informácie o mužovi, ktorý by mohol objasniť incident, môže verejnosť oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.

Polícia o incidente informovala začiatkom týždňa. Muž prenasledoval a obťažoval desaťročného chlapca v bratislavskej MHD počas jazdy autobusom v smere do Devínskej Novej Vsi. Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva.





"Chlapec chcel z blízkosti muža odísť, avšak muž sa aj napriek tomu zdržiaval v jeho blízkosti a cez oblečenie sa dotýkal svojich intímnych častí tela. Celý incident, ktorý trval niekoľko minút, ukončila až jedna z cestujúcich, ktorá začala na muža kričať. Ten z miesta utiekol, pričom žena chlapca následne odprevadila až pred dvere domu," dodal Szeiff.