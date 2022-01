Petržalka, počtom obyvateľov najväčšia bratislavská mestská časť, eviduje o 3500 viac obyvateľov, ako ukázalo minuloročné sčítanie.

Petržalská samospráva tvrdí, že tak za desať rokov príde minimálne o 3,6 milióna eur. Od Štatistického úradu SR preto očakáva ďalšie potrebné dáta.

Údaje z minuloročného sčítania hovoria, že počet Petržalčanov narástol zo 104.112 na 114.000 obyvateľov. "Podľa údajov z našej matriky a ďalších štátnych registrov však vieme, že v Petržalke v roku 2021 žilo nie 114.000, ale asi 117.500 obyvateľov s trvalým pobytom," uviedla mestská časť.

Rozdiel 3500 Petržalčanov, ktorých nezapočítali, je podľa samosprávy na nasledujúcich desať rokov podľa aktuálneho kľúča prerozdeľovania financií viac ako 3,6 milióna eur. "Inak povedané, kilometre opravených ciest III. a IV. triedy či chodníkov, stovky vysadených stromov, pár revitalizovaných námestí a parkov, dva úplne nové parkovacie domy či stovky miest v našich materských a základných školách," spresnila Petržalka.

V prípade možného riešenia situácie pripomína, že štát dal do rúk samosprávam nástroj na kontrolu obyvateľov, ktorí si nesplnili svoju zákonnú povinnosť a nespočítali sa. "Nedal nám však potrebné podklady. Na to, aby sme o jeho použití vôbec mohli začať uvažovať, teda potrebujeme vedieť, kto sa nespočítal. A práve tento základný údaj v Petržalke, no ani v iných mestách a obciach, stále nepoznáme," spresnila mestská časť. Verí preto, že potrebné dáta Štatistický úrad SR na vyžiadanie poskytne a spozná sa presný zoznam Petržalčanov.

Mesto Bratislava ako celok žiada Štatistický úrad SR vysvetliť celkovo rozdiel zhruba 20.000 ľudí, ktorých register fyzických osôb tiež eviduje v hlavnom meste, no v sčítaní neboli zahrnutí. Bratislava má podľa minuloročného sčítania 475.503 obyvateľov, mesto a mestské časti však evidujú vo svojich registroch o niečo väčší počet obyvateľov a tvrdia, že v Bratislave žije viac ako 500.000 ľudí.

Hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmína Stauder pre TASR reagovala, že sčítanie je založené na integrácii údajov z elektronického zberu a administratívnych zdrojov. "Nový koncept priniesol skvalitnenie údajov. Sme, samozrejme, pripravení s Bratislavou, jej mestskými časťami, ako aj s každou inou obcou sa stretnúť a vysvetliť postup, ako aj jeho dosah na konkrétnu obec," uviedla.