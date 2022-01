Zakrvavený tínedžer dobehol k mestským policajtom v Bratislave: Čo nasledovalo, je ako z akčného filmu

Bratislavskí mestskí policajti zadržali v piatok (21. 1.) 20-ročného muža, ktorý zaútočil pištoľou na 15-ročného chlapca.

Použili pritom aj svojho služobného psa. Muža si následne prevzala štátna polícia. "Krátko po 20.30 h dobehol zranený tínedžer na stanicu útvaru zásahovej jednotky a kynológie. Hliadka mu ihneď privolala rýchlu zdravotnú pomoc, keďže mal silné krvácanie z hlavy po opakovaných úderoch pažbou pištole," priblížili bratislavskí mestskí policajti na sociálnej sieti.

Spolu so služobným psom ihneď smerovali do podniku, kde malo dôjsť k útoku. Páchateľa našli schovávať sa v podkrovnej časti domu, v ktorom je bar. Niekoľkokrát ho vyzvali, aby im ukázal ruky a ľahol si na zem. "Keďže na výzvy nereagoval a bola veľká šanca, že zbraň, s ktorou už raz útočil, môže otočiť aj proti nim, rozhodli sa použiť služobného psa. Ten páchateľa udrel náhubkom do tváre a aj vďaka tomu sa mestským policajtom podarilo podozrivého zadržať," spresnili.

Zadržaný zo začiatku popieral, že by mal zbraň. Tú sa však mestským policajtom podarilo nájsť odhodenú pod schodmi do podkrovia. Pri prehliadke našli u muža aj jednu zo súčiastok, ktorá patrí do zbrane. Mestskí policajti zabezpečili miesto činu a aj zbraň do príchodu technikov a po spísaní záznamu odovzdali podozrivého štátnym policajtom.