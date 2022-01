Kam zmizli Vallovi Bratislavčania? Štatistický úrad posiela primátorovi jednoznačný odkaz

Primátor Bratislavy Matúš Vallo sa po prvých výsledkov sčítania obyvateľov v decembri posťažoval, že v hlavnom meste žije o 20 000 ľudí menej, ako uvádzali odhady na základe Registra fyzických osôb.

Štatistici ho vtedy ubezpečili, že rozdiel vysvetlia po tom, ako budú zverejnené počty obyvateľov do úrovne obcí. Ani nové čísla však primátora pravdepodobne nepotešia. Množstvo ľudí, ktorí v Bratislave bývajú, tu totiž nemá trvalý pobyt. Mestu tak nepomôžu pri získavaní peňazí z daní z príjmu fyzických osôb.

Podľa Valla hovorili odhady analytikov podľa Registra fyzických osôb o počte 492 000 obyvateľov Bratislavy. Podľa výsledkov sčítania však v hlavnom meste žije iba 475 503 obyvateľov. „Ako všetci vieme, údaj o počte obyvateľov je rozhodujúci na to, koľko financií každoročne získava mesto do svojho rozpočtu prerozdelením dane z príjmu fyzických osôb. Údaj zo sčítania obyvateľov je pre Bratislavský región dôležitý aj v súvislosti s nárokom na využitie eurofondov,“ vysvetľoval svoje výhrady v decembri Vallo.

Štatistický úrad má teraz k dispozícii čísla o počte obyvateľov až do úrovne obcí. „Neviem, aké zdroje pán Vallo používal, ani ako sa k nim dostal. My sme sa k našim zdrojom dostali vďaka údajom z terénu v kombinácii s administratívnymi zdrojmi. Naše dáta sú správne,“ povedala na margo primátora Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Štatistického úradu.

Obvyklý pobyt vyhodnotia

Kam teda 20 000 „Vallových Bratislavčanov“zmizlo? Štatistici vysvetľujú, že v Registri fyzických osôb, na ktorý sa primátor odvolával, sú uvedení všetci, čo majú v určitej lokalite trvalý či prechodný pobyt. Pri sčítaní obyvateľstva sa však prihliada iba na trvalý pobyt, no a ten majú mnohí obyvatelia Bratislavy inde ako v hlavnom meste, hoci tu môžu žiť v napríklad v podnájme.

Preto vo výsledkoch nie sú evidovaní ako Bratislavčania. Ďalším vysvetlením je, že pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 bola každá osoba overovaná aspoň cez dva dátové zdroje. „Ak sa nenašiel platný záznam aspoň v dvoch rôznych dátových zdrojov, takáto osoba nebola zaradená do počtu obyvateľov na úrovni obce,“ povedala hovorkyňa sčítania Jasmína Stauder. Otázku o obvyklom pobyte budú ešte štatistici vyhodnocovať. Práve tento údaj môže dať presnejšiu predstavu o tom, koľko žije v Bratislave v skutočnosti ľudí.

„Štatistický úrad síce zverejnil metodiku, na základe ktorej spracovali počty obyvateľov, no zoznamy zarátaných a nezarátaných osôb k dispozícií nemáme (mestské časti nemajú). Rozdiel 20 000 ľudí, ktorých register fyzických osôb tiež eviduje v Bratislave, no v sčítaní neboli zahrnutí, by mal Štatistický úrad presvedčivejšie vysvetliť. Práve vysvetlenie týchto rozdielov bolo jedným z hlavných cieľov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Výsledky minuloročného sčítania sú však pre hlavné mesto dobrou správou. Aj týmto zvýšením počtu obyvateľov bude mať mesto a jeho mestské časti od budúceho roka vyšší rozpočet o vyše 15,5 milióna eur," vyjadrila sa hovorkyňa mesta Dagmar Schmucková.