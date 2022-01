Smutná správa z bratislavskej zoo: Pri páde uhynula najstaršia žirafa Tejla

Smútia zamestnanci aj zvieratá. V bratislavskej zoo náhle uhynula samica žirafy Rothschildovej.

Tejla mala 23 rokov a išlo tak o najstaršiu samicu na Slovensku. Smutná udalosť sa stala po vypustení žiráf do výbehu. Tejla spadla, no postaviť sa jej už nepodarilo. Zvyšok stáda sa so stratou svojho„starešinu“ nevyrovnáva rýchlo, no netrvá to roky ako u ľudí. Miesto po Tejle by mala prevziať jej najstaršia „dcéra“.. Vo štvrtok boli ako obvykle vypustené do výbehu, lenže najstaršia samica náhle spadla a už sa, žiaľ, nepostavila.

„Nič podobné sa nám doteraz nestalo,“ povedala hovorkyňa Alexandra Ritterová. Zároveň však dodáva, že pri takých veľkých zvieratách, ako sú žirafy, môžu byť pády príčinou zranení či dokonca smrti. „Zvykne sa to stávať vo voľnej prírode, keď ich naháňa lev alebo iný predátor,“ dodala Ritterová. Do úvahy treba brať aj vysoký vek jedinca. Zvyšné žirafy, teda „dve dcéry a vnuk“, sa teraz musia so stratou hlavy stáda vyrovnať.





Smrť berú inak ako ľudia

Ako to teda po uhynutí Tejly vyzerá v stáde? Zoologička z bratislavskej zoo Martina Hudec Nemčeková, ktorá má na starosti výživu zvierat, upozorňuje, že pri zvieratách je vnímanie úhynu iné ako u ľudí. „Počas svojej praxe v zoologickej záhrade som si všimla, že zvieratá berú smrť inak ako ľudia. Neviem, či je to preto, že zvieratá bez známok života, prípadne staré a choré jedince vydávajú iný pach, ale akoby sa stali pre zvyšok stáda neviditeľné. Smrť dokážu prijať ako fakt,“ vysvetľuje zoologička.