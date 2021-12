Na západe sú najzaočkovanejší, no ľudia z toho benefity nemajú: Prečo by mal byť Bratislavský kraj zvýhodnený!

Všetky sľuby vyšli nazmar!

Hoci sa vládna koalícia dohodla na postupnom uvoľňovaní opatrení, Bratislavský kraj napriek vysokej zaočkovanosti nedostane oproti ostatným krajom žiadne ďalšie výhody. Politici argumentujú tým, že pandemická situácia je príliš vážna na to, aby sa opatrenia uvoľňovali na regionálnej báze. Nový Čas sa pozrel na 5 dôvodov, prečo by zďaleka najlepšie zaočkovaný kraj mal byť zvýhodnený oproti ostatným.

1. Motivácia pre ostatné kraje

V Bratislavskom kraji dostalo prvú dávku vakcíny už 62,3 % všetkých občanov. Je to o vyše 18 % viac ako v Košickom kraji (43,78 %), o 14 % viac ako v Žilinskom (47,69 %) alebo o 17 % viac ako v Prešovskom kraji (44,88 %). Napriek tomu sú podmienky lockdownu všade úplne rovnaké. Očkovaní teda momentálne nemajú žiadne výhody, neočkovaní preto nemajú dôvod dať vakcíne šancu.

„Ak by som mal povedať jeden dôvod, prečo by Bratislavský kraj mohol byť zvýhodnený oproti iným, tak je to vysoká zaočkovanosť obyvateľstva,“ hovorí krajský šéf zdravotníctva Tomáš Szalay. Súhlasí s tým, že by to za istých okolností mohlo motivovať ľudí z iných krajov, aby sa tiež dali zaočkovať a viedli tak normálnejší život. Dodáva však, že situácia v nemocniciach nie je dobrá ani v Bratislavskom kraji, preto treba zatiaľ brzdiť očakávania ľudí týkajúce sa uvoľňovania.

2. Chránených je 80% seniorov

Hlavné mesto si už v septembri zaistilo vďaka viac ako 75 % zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov 2 žolíky v COVID automate. Na základe týchto parametrov mala byť Bratislava prinajhoršom v červenej farbe, čo v septembri sľuboval aj primátor Matúš Vallo. Zaočkovanosť seniorov je najvyššia aj v rámci Bratislavského kraja - 80 %. Žiadne výhody oproti seniorom z ostatných krajov však nemajú.

„V Bratislavskom kraji bezmála 80 % obyvateľov súhlasí s tým, aby štát zvýhodnil tých, ktorí sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Žiaľ, napriek tomu je situácia taká vážna, že vládne opatrenia musia znížiť celkovú mobilitu ľudí - zaočkovaných aj nezaočkovaných, “ povedal župan Juraj Droba.