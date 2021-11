Surové útoky na bezdomovcov v Bratislave?! Občianske združenie označilo počínanie SBS za brutálne, starosta Kusý reaguje

V parku na Račianskom mýte, ale aj v areáli Kuchajdy v bratislavskom Novom Meste má SBS, ktorá dohliada na verejný poriadok, fyzicky napádať ľudí bez domova.

Tvrdí to riaditeľka občianskeho združenia (OZ) Vagus Alexandra Kárová, odvolávajúc sa na podnety niektorých klientov i občanov. Jej počínanie označila za brutálne a neakceptovateľné. Mestská časť obvinenia odmieta. Samospráva zároveň pripomína, že otázka riešenia bezdomovectva jej nie je ľahostajná, o čom má svedčiť aj dlhoročná spolupráca s viacerými združeniami a organizáciami.

"Podľa výpovedí rôznych našich klientov dochádza na mieste k slovným, no najmä fyzickým útokom. Ľudia bez domova sú vyháňaní z parku kopancami do chrbtov, bývajú sotení na zem. Niektorí mali byť napadnutí zozadu, bez predošlého vyzvania, aby opustili priestor," konštatuje Kárová. Niektorých mali podľa nej napadnúť a vyhodiť z parku, aj keď tam len nečinne sedeli, či tadiaľ len prechádzali, prípadne v rámci pracovnej terapie upratovali.

Riaditeľka združenia si uvedomuje, že verejné priestranstvo na Račianskom mýte využívajú niektoré skupiny ľudí na užívanie alkoholu a svojím správaním obťažujú okolie. Prípadné problémy treba podľa nej riešiť políciou, najatie SBS označila za kontroverzné a pravdepodobne i nezákonné. V otvorenom liste združenie požaduje vypovedanie zmluvy s SBS a poslanecký zbor spolu so starostom Rudolfom Kusým vyzýva na riešenie situácie. Samosprávy považuje za kľúčových partnerov v otázke riešenie bezdomovectva. Dlhodobo však bojuje s nezáujmom väčšiny mestských častí riešiť problémy spoločne a systematicky.

Najatie SBS odôvodňuje mestská časť desiatkami podnetov od miestnych obyvateľov, ktorí upozorňovali na kritickú situáciu na Račianskom mýte, ktorú nedokázala uspokojivo vyriešiť mestská ani štátna polícia. Takéto riešenie zachytila aj v iných samosprávach. "Nemáme vedomosť o tom, že by pracovníci SBS postupovali inak, ako v súlade so zákonom. Overovali sme situáciu aj na polícii a tá neeviduje žiadne oznámenie, ktoré by korešpondovalo so spomínanými obvineniami,“ povedal pre TASR Kusý s tým, že pre príchod zimného obdobia činnosť SBS končí, bez ohľadu na list.

Polícia hodnotí lokalitu ako problémovú z pohľadu množstva priestupkov a trestných činov zo strany ľudí bez domova. Situácia sa zhoršila najmä v posledných mesiacoch. Počet podnetov zvýšil aj fakt, že vedľa parku je denné centrum pre ľudí bez domova a park sa tak stal miestom ich stretávania. "Polícia v tejto komunite opakovane našla ľudí, ktorí sa vyhýbali nástupu na výkon trestu, prípadne tu musela opakovane zasahovať, pretože títo ľudia boli nebezpeční voči seniorom a matkám s deťmi. Opakovane sme v parku našli použité injekčné striekačky," priblížil Kusý.

Starosta vyjadril isté sklamanie, že si združenie vybralo cestu otvorených listov, miesto toho, aby si svoje podozrenia najskôr prešli s nimi. "O to viac, že združenie nereagovalo na naše výzvy na spoluprácu v tejto oblasti," podotkol Kusý.

Pripomenul, že mestská časť dlhodobo spolupracuje s viacerými organizáciami a združeniami, ktoré významnou mierou pomáhajú aj pri riešení situácie ľudí bez domova. Ako jedna z mála mestských častí je na úrade zriadená aj pozícia pracovníčky, ktorá sa venuje ľuďom bez domova priamo v teréne. Po zhruba 20 rokoch sa napríklad stala minulosťou jedna z najväčších komunít v Bratislave, z ktorej sa podarilo väčšinu začleniť opäť do "normálneho života".