Sneženie sa nevyhne ani Bratislave: Mesto má pripravený plán zásahu

Bratislavu dnes podľa predpovede čaká prvé sneženie, mesto má pripravený plán zásahu zimnej údržby.

Informovala o tom hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová. „V poobedňajších hodinách sa má dážď postupne premeniť na sneh. Sypače a ruční pracovníci vyrazia do terénu ešte pred tým, aby kritické úseky začali ošetrovať skôr, ako začne výdatne snežiť," uviedla hovorkyňa. Ako dodala, aj pri teplotách tesne nad nulou sa môže rýchlo tvoriť súvislá vrstva snehu, preventívny zimný zásah je preto potrebný.

Napriek tomu, že je lockdown a v sobotu sa má sneh začať topiť, podľa mesta je nutné, aby včasnou zimnou údržbou čo najlepšie zabezpečili zjazdnosť ciest a schodnosť chodníkov. „Dnešný zásah je naplánovaný, pričom dispečeri budú pokyny priebežne upravovať podľa meniacej sa situácie," vysvetlila Rajčanová. O 12:00 sa dislokujú prvé veľké sypače z depa v Petržalke na stanovištia pri kopcovitých úsekoch, aby sa vyhli prípadným dopravným zápcham. O 13:00 je naplánovaný začiatok posypu lávok a kritických chodníkov v správe mesta. „V nikách zastávok budeme aplikovať inertný materiál, ktorý síce sneh netopí, ale zlepšuje trakciu vozidiel MHD pri rozjazde," doplnila.





O 15:00 sa mokrý sneh postupne môže začať usádzať, do terénu vyrazia ďalšie sypače. Podľa potreby nasadia v rôznych častiach mesta aj pluhy. „V kopcovitých terénoch, napríklad na Molecovej, budú sypače tieto kritické úseky ošetrovať do odvolania," poznamenala Rajčanová. Údržba bude nepretržitá až do nočných hodín, kým bude zabezpečená zjazdnosť a schodnosť komunikácií. Počas soboty 27. novembra je o 5:00 naplánovaný posyp mostov a kopcovitých úsekov z dôvodu tvorby ľadu v skorých ranných hodinách. O 10:00 sa očakáva topenie snehu.

Mesto na komunikácie v kontakte so zeleňou používa aj ekologický materiál zeolit. „Zeolit je hornina, ktorá je efektívnou náhradou soli a nie je pritom deštruktívna - nepoškodzuje cesty, vozidlá, neškodí zvieratám ani zeleni v okolí chodníkov. Práve naopak, po zime zvyškový zeolit zametáme do trávnika, kde poslúži ako hnojivo," vysvetlila Rajčanová. Ako dodala, prioritou zimnej údržby nie je a ani nemôže byť suchý povrch komunikácií počas sneženia, ale udržiavanie zjazdnosti ciest, zlepšovanie schodnosti chodníkov a čo najrýchlejšie odhrnutie chodníkov po ukončení sneženia. Informácie o zimnej údržbe komunikácií v správe mesta je možné nájsť na webovej stránke www.odhrnieme.to.