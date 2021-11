Nový Istropolis? Kusý žiada zmluvu s pokutou päť miliónov eur

Mal robiť rozhodnutia proti záujmom developerov, ktorí naňho podali trestné oznámenia. Starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý uviedol, prečo žiada zmluvu s pokutou päť miliónov eur.

Približne pred rokom vás pred budovou miestneho úradu zadržala polícia. Urobili ste rozhodnutia proti záujmom developerov, ktorí na vás podali trestné oznámenia. Bojíte sa teraz rozhodovať o developerských projektoch?

A kto by sa nebál. Ale moje presvedčenie je silnejšie ako môj strach.

Ospravedlnil sa vám potom niekto?

Žartujete? Už som si zvykol, že v komunálnej politike, ani medzi developermi sa slušnosť nenosí. Samozrejme, česť výnimkám.

V týchto dňoch a týždňoch sa dostávate do konfliktu s ďalším veľkým hráčom. Spoločnosť Immocap plánuje zbúrať starý Istropolis a nahradiť ho novým. V čom je podľa vás problém?

Nemáme žiadnu istotu, že developer tu naozaj postaví nové kultúrne centrum. Zatiaľ sme videli len pekné obrázky. Preto chceme, aby podpísal zmluvu, v ktorej sa zaviaže, že postaví nový Istropolis, teda nové kultúrno-spoločenské centrum. A ak nie, zaplatí pokutu päť miliónov eur.

Máte právo takúto zmluvu od developera žiadať?

Je správne, aby to niekto urobil. Je správne, aby niekto povedal, že Istropolis nesmie zmiznúť bez náhrady, nemôže skončiť ako druhé PKO. Ak má starosta zo zákona povinnosť podpísať búracie povolenie, ak vlastník predloží všetky doklady, tak má starosta aj právo starať sa o to, čo bude potom. Teraz sa môžem opýtať ja – čo je v tejto chvíli na mieste bývalého PKO? Skončilo bez náhrady a zopakovanie podobného scenára nechcem dopustiť.

Vyzerá to tak, že sa neviete dohodnúť s developerom na výške pokuty. Podľa developera nemá pokuta oporu v zákone. Žiadal niekedy niekto podobnú pokutu od developera?

Tu nejde o pokutu, ani o jej výšku. Ak developer tvrdí, že chce to, čo my, teda, že chce postaviť nové kultúrne centrum v rozsahu minimálne takom, ako je veľká kultúrna sála Istropolisu, aký je potom problém? Súhlas so zmluvou a s možnou pokutou päť miliónov eur je len potvrdením, že úmysly developera sú úprimné.