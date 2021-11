Bratislava oddnes prechádza do červenej fázy COVID automatu! Čo všetko sa mení?

Od pondelka prechádza Bratislava z oranžovej do červenej fázy COVID automatu!

Neustále sa zhoršujúca situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa prejavila aj v hlavnom meste, ktoré od tmavých farieb chránia už iba 2 žolíky za vysokú zaočkovanosť. Primátor Matúš Vallo upozorňuje, že v režime kompletne zaočkovaný sa prevádzky zatiaľ zatvárať nebudú, povinné však bude napríklad nosenie respirátora v interiéri.

Zmeny sa výrazne dotknú neočkovaných, ktorí už bez testu alebo bez potvrdenia o prekonaní covidu nebudú môcť ísť do reštaurácie, do posilňovne a podobne. Podľa Valla by sa Bratislava do horších farieb, ktoré by znamenali zatvorené prevádzky, už dostať nemala. Čo si o tom myslia odborníci?

Metropola ostane v tejto farbe

Richard Kollár, matematik

- Myslím, že Bratislava sa už do horších farieb nedostane. Myslím, že úroveň zaočkovanosti najstarších obyvateľov je už taká vysoká, že neočakávam, že by mohol byť zablokovaný zdravotnícky systém v Bratislave. Samozrejme, k určitej reprofilizácii dôjde aj tu. Ak by bolo celé Slovensko v zaočkovanosti na úrovni mesta, pravdepodobne by sme už covid neriešili. Zatváranie reštaurácií už neočakávam.

Dôležitá je reálna situácia

Peter Sabaka, infektológ

- Podľa mňa až tak nezáleží na tom, akú farbu bude mať Bratislava podľa COVID automatu. Kľúčové je, aká bude skutočná pandemická situácia. Ak sa ľudia nezačnú očkovať, bude všade zlá, aj v Bratislave. Je síce fajn 75 percent zaočkovaných nad 50 rokov, ale v krajinách, kde tretia vlna už nerobí problémy, je zaočkovanosť až 90 percent.