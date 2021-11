Na celom území Slovenska treba počas štvrtkového doobedia počítať s dažďom a miestami aj hmlou.

V hlavnom meste sa tvoria rozsiahle kolóny. Upozorňuje na to Stella Centrum.

Na viacerých úsekoch v smere do Bratislavy treba rátať so zdržaním okolo desať minút. Nehodu odstraňujú na Prievozskej ulici pred nadjazdom nad Bajkalskou. Zdržanie do 15 minút hlásia vodiči na diaľnici D2 v smere Stupava - Lamač - Sitina.

Na viacerých zalesnených úsekoch po celom Slovensku treba tiež zvýšiť opatrnosť, pohybuje sa tam lesná zver.