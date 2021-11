Bratislava má v pláne riešiť problém nájomného bývania: Aha, za koľko chce mesto od ľudí kúpiť byty

Má magistrát šancu uspieť v konkurenčnom boji na trhu s nehnuteľnosťami?

Mesto má záujem o kúpu starších bytov v mestských častiach Rača, Staré Mesto a Ružinov, ktoré chce po kúpe ponúkať ľuďom na prenájom. Celkovo je Bratislava ochotná minúť 1,6 milióna eur. Podľa analytika Realitnej únie SR Vladimíra Kubrického to bude mať magistrát pri súčasných astronomických cenách nehnuteľností ťažké a rady záujemcov o predaj očakávať nemôže.

Mesto informovalo občanov o možnosti predať byt do vlastníctva magistrátu 18. októbra. Šancu prihlásiť sa však mali záujemcovia iba do 3. novembra! Na kúpu bytov mesto vyčlenilo 1,6 milióna eur. „Ide o jedno- a dvojizbové byty v Rači, Starom Meste a Ružinove, ktoré by mali byť po úplnej alebo aspoň čiastočnej rekonštrukcii,“ hovorí mesto o podmienkach, ktoré musia nehnuteľnosti spĺňať. Byty chce magistrát kupovať za účelom prenajímania. Po prevode preto musia byť v takom stave, aby bolo okamžite možné sťahovanie nájomníka. Financovanie je zabezpečené z poplatku za rozvoj v troch mestských častiach.

Každá z nich má určenú rozdielnu maximálnu výšku sumy, ktorú môže mesto do kúpy bytov investovať, a taktiež limitnú cenu za štvorcový meter. O nedostatku nájomných bytov v Bratislave sa hovorí už nejaký ten piatok, v apríli tohto roka Nový Čas informoval, že mesto zvažuje ich výstavbu v Petržalke, Dúbravke, Rači a Ružinove. Obyvatelia týchto častí však upozornili, že výstavba takýchto bytových jednotiek by výrazne znížila cenu ich nehnuteľností. Proti boli aj niektorí urbanisti, podľa ktorých by nájomné byty nemali zaberať poľnohospodársku pôdu na periférii.