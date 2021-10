Spory mesta s prenajímateľom premenili pýchu na ruinu: Amfiteáter na Devíne chátra už 30 rokov!

Kedysi centrum spoločenského diania, dnes ruina!

Ošarpaná budova bývalého amfiteátra pri hrade Devín už 30 rokov kazí umelecký dojem tejto krásnej dominanty Bratislavy. Bohužiaľ, vyzerá to tak, že sa to ani v najbližšej dobe nezmení. Budova je totiž celé roky predmetom súdnych sporov medzi mestom a prenajímateľom, švédskou spoločnosťou Seafly a. s. Kým sa spory neurovnajú, rekonštrukcia podľa mesta nie je možná.

Budova amfiteátra slúžila za bývalého režimu návštevníkom aj ako pohostinstvo. Postavená bola v roku 1938 a ide tak o jedinú zachovanú budovu z hitlerovskej Tretej ríše! Budovu získalo po roku 1989 do správy mestské múzeum, ktoré sa ju rozhodlo na 99 rokov bezplatne prenajať spoločnosti Seafly so sídlom v hlavnom meste Švédska - Štokholme. Spoločnosť ju bola podľa zmluvy povinná zrekonštruovať. Nič také sa však behom 30 rokov nestalo. Realitou je schátraná budova, nad ktorou sa týči prázdny svah. Mesto sa preto dlhodobo snaží získať niekdajšie kultúrne miesto späť do vlastníctva. Argumentuje aj tým, že pôvodná zmluva z roku 1990 je protizákonná. „So spoločnosťou Seafly a. s. stále prebieha súdne konanie o uložení povinnosti poskytnúť súčinnosť vo veci rekonštrukcie amfiteátra a o platnosť Zmluvy o nájme,“ vysvetlila pre Nový Čas hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.

O potrebnej renovácii budovy amfiteátra hovoril už v roku 2017 bývalý bratislavský primátor Ivo Nesrovnal. „Chceme vrátiť tomuto objektu život, vpustiť sem ľudí, obnoviť kultúru. Chceme ho zrevitalizovať, odstrániť náletovú zeleň, obnoviť javisko, hľadisko, robiť tu kultúrne predstavenia,“ hovoril vtedy. Ubehli 4 roky, no mesto a súkromná spoločnosť však stále nie sú schopné nájsť spoločnú reč. Pokiaľ nebude ukončené príslušné súdne konanie, nie je podľa hovorkyne mesta možné v rekonštrukcii amfiteátra postupovať ďalej. Dodala, že v prípade úspešného ukončenia súdneho sporu má mesto ako vlastník budovy záujem pristúpiť k rekonštrukcii. „V súčasnosti sa daná vec nachádza na Krajskom súde v Bratislave v štádiu odvolacieho konania. Predpokladáme, že súd by v tejto veci mohol rozhodnúť do 1 roka,“ upresnila Rajčanová.

Katarína Nádaská, etnologička

- Devín bol kedysi pre Bratislavčanov veľmi populárne miesto kultúrneho stretávania. Časy najväčšej slávy prežil tamojší amfiteáter v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Staršia generácia si pamätá, že tam odzneli famózne opery, napríklad Krútňava či Svätopluk. Amfiteáter ponúkal aj zázemie, napríklad šatne pre účinkujúcich či reštauráciu, ktorá slúžila širokej verejnosti. Aj vďaka tomu sem mohli chodiť Bratislavčania s rodinami na výlety. Postupom času však amfi teáter chátral a neinvestovalo sa doň. Súviselo to s obdobím studenej vojny, keďže objekt bol veľmi blízko rakúskych hraníc. Táto oblasť bola kontrolovaná pohraničiarmi, ľudia tam preto nechceli chodiť. Po zmene režimu chátranie pokračovalo, čo je veľká škoda. Hoci postupne začali ľudia opäť Devín navštevovať, pohostinstvá vyrástli na iných miestach