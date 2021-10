Obyvatelia bratislavskej Karlovej Vsi môžu rozhodnúť o využití časti rozpočtu: Na projekty je pripravená suma 20-tisíc eur

Obyvatelia bratislavskej Karlovej Vsi sa môžu zapojiť do rozhodovania o využití časti rozpočtu mestskej časti.

V tlačovej správe o tom informuje hovorca mestskej časti Branislav Heldes. „Karlovešťania sami navrhnú, ktorý verejný priestor by chceli vylepšiť, opraviť či oživiť," vysvetlil. Do participatívneho rozpočtu v Karlovej Vsi PARTeR sa môžu zapojiť jednotlivci, registrované organizácie aj skupiny susedov. Na projekty, ktoré budú chcieť realizovať Karlovešťania, je pripravená suma 20-tisíc eur z rozpočtu mestskej časti. Maximálna suma na jeden projekt je dvetisíc eur.

„Suma zahŕňa náklady na vlastnú realizáciu projektov, aj náklady spojené s dokumentáciou. O presnej čiastke rozhodnú poslanci miestneho zastupiteľstva v decembri," spresnil hovorca. Celý proces bude riadiť koordinačná rada participatívneho rozpočtu, zriadená podľa pravidiel schválených zastupiteľstvom. „Karlovešťania, ktorí budú chcieť využiť rozpočet mestskej časti na zveľadenie či oživenie verejného priestoru, by mali začiatkom novembra sledovať web Karlovej Vsi. Vtedy bude možné predkladať návrhy projektov," upozornil Heldes.

Každý projekt by sa mal týkať revitalizácie a úpravy verejného priestoru či podpory a rozvoja komunitných a susedských vzťahov. Musí mať verejnoprospešný charakter, byť realizovaný na území Karlovej Vsi a pripravený tak, aby bol realizovateľný v roku 2022. „Dôležité bude, aby sa autor návrhu zapojil do jeho realizácie, získa na to finančnú podporu. Ideálnym priestorom pre aktivity sú napríklad karloveské vnútrobloky," poznamenal hovorca a dodal, že v rámci využitia participatívneho rozpočtu môže ísť o susedské aktivity, ktoré oživia verejný priestor alebo ho kultúrne pozdvihnú formou lokálneho podujatia.

Karlova Ves pomáha niekoľko rokov aktívnym komunitám prostredníctvom dotácií, ktoré schvaľuje miestne zastupiteľstvo. „Finančná podpora sa zavedením participatívneho rozpočtu rozšíri aj na neorganizované skupiny, napríklad na susedov, ktorým záleží na svojom okolí,“ vysvetľuje dôvody zavedenia participácie starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. „Náš projekt sa zameria na aktivity, ktoré majú za cieľ skrášľovanie verejného priestoru a jeho skvalitnenie aj z hľadiska možnosti jeho užívania. Zároveň by mal PARTeR podporovať susedskú spoluprácu a komunitné projekty,“ doplnila karloveská poslankyňa a iniciátorka projektu Anna Zemanová.